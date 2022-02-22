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Giriş Tarihi: 22.2.2022 10:31 Son Güncelleme: 22.2.2022 11:41

Son dakika haberi - Gaziantep'teki Pitbull saldırısında yeni karar: Minik Asiye Ateş ağır yaralanmıştı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Son dakika haberi - Gaziantep’teki Pitbull saldırısında yeni karar: Minik Asiye Ateş ağır yaralanmıştı

Gaziantep'te 4 yaşındaki minik Asiye Ateş Pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğramıştı. Gelen son dakika haberine göre; Asiye Ateş'e saldırıya ilişkin dün tahliye edilen 4 sanığın yeniden tutuklanmalarına karar verildi.

Son dakika haberi... Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan M.E, M,Y, S.K. ve Z.C'nin tahliyesine itiraz etti. İtirazı inceleyen nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.

ASİYE ANTALYA'DA AMELİYAT EDİLMİŞTİ

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edilmişti.

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Son dakika haberi - Gaziantep'teki Pitbull saldırısında yeni karar: Minik Asiye Ateş ağır yaralanmıştı
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