Son dakika haberi - Gaziantep’teki Pitbull saldırısında yeni karar: Minik Asiye Ateş ağır yaralanmıştı

ASİYE ANTALYA'DA AMELİYAT EDİLMİŞTİ

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.