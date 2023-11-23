Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Banu Parlak'ın adliyedeki ifadesi ortaya çıktı... "Silahı internetten aldım ama..."
Giriş Tarihi: 23.11.2023 13:41 Son Güncelleme: 23.11.2023 13:41

Son dakika haberi: Banu Parlak'ın adliyedeki ifadesi ortaya çıktı... "Silahı internetten aldım ama..."

Son dakika haberi: Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Banu Parlak, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükcekmece Adliye'sine sevk edildi. Savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Parlak serbest bırakıldı. Adliyeden koşarak uzaklaşan Parlak'ın ifadesinde: "Bahçeşehir'deki işyerim kurşunlandığı için Ekim ayının başında bir silah almıştım" dediği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Banu Parlak’ın adliyedeki ifadesi ortaya çıktı... Silahı internetten aldım ama...

Son dakika haberi: Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah ile çekip yayınladığı bir videonun ardından 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan gözaltına alındı.

Parlak'ın evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen Parlak ilk olarak savcıya ifade verdi.

Savcılık, Parlak'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Parlak, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nde verdiği ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeden de koşarak uzaklaştı.

"İŞYERİM KURŞUNLANDIĞI İÇİN ALDIM"

Parlak, ifadesinde silahı Bahçeşehir'deki işyerinin kurşunlanması sebebi ile aldığını ifade ederek şöyle konuştu:

Videodaki beyaz renkli silah yaklaşık 1.5 yıl önce iş yerime gelen bir müşteriye aitti. Seans sırasında silahı alıp story çekmiştim. Silahın gerçek olmadığını söylemişti.

Benim bu silaha ilişkin ruhsatım yok. Bahçeşehir'deki işyerim kurşunlandığı için Ekim ayında bir silah almıştım. Silahı internet üzerinden tanıştığım bir şahıstan aldım. Ama bana başka biri getirdi. Nakit parayı ona vererek silahı aldım. Ruhsatsız olarak bulundurduğumu kabul ediyorum. Silahı hiçbir yerde kullanmadım. Polis ekiplerine de kendim teslim ettim.

Banu Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı! Ünlü fenomen hakkında flaş gelişme!

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Son dakika haberi: Banu Parlak'ın adliyedeki ifadesi ortaya çıktı... "Silahı internetten aldım ama..."
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