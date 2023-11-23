Son dakika haberi: Banu Parlak'ın adliyedeki ifadesi ortaya çıktı... "Silahı internetten aldım ama..."

Son dakika haberi: Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah ile çekip yayınladığı bir videonun ardından 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan gözaltına alındı.
Parlak'ın evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen Parlak ilk olarak savcıya ifade verdi.
"İŞYERİM KURŞUNLANDIĞI İÇİN ALDIM"
Parlak, ifadesinde silahı Bahçeşehir'deki işyerinin kurşunlanması sebebi ile aldığını ifade ederek şöyle konuştu:
Videodaki beyaz renkli silah yaklaşık 1.5 yıl önce iş yerime gelen bir müşteriye aitti. Seans sırasında silahı alıp story çekmiştim. Silahın gerçek olmadığını söylemişti.
Benim bu silaha ilişkin ruhsatım yok. Bahçeşehir'deki işyerim kurşunlandığı için Ekim ayında bir silah almıştım. Silahı internet üzerinden tanıştığım bir şahıstan aldım. Ama bana başka biri getirdi. Nakit parayı ona vererek silahı aldım. Ruhsatsız olarak bulundurduğumu kabul ediyorum. Silahı hiçbir yerde kullanmadım. Polis ekiplerine de kendim teslim ettim.Banu Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı! Ünlü fenomen hakkında flaş gelişme!