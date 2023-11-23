Son dakika haberi: Banu Parlak'ın adliyedeki ifadesi ortaya çıktı... "Silahı internetten aldım ama..."

Benim bu silaha ilişkin ruhsatım yok. Bahçeşehir'deki işyerim kurşunlandığı için Ekim ayında bir silah almıştım. Silahı internet üzerinden tanıştığım bir şahıstan aldım. Ama bana başka biri getirdi. Nakit parayı ona vererek silahı aldım. Ruhsatsız olarak bulundurduğumu kabul ediyorum. Silahı hiçbir yerde kullanmadım. Polis ekiplerine de kendim teslim ettim.

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