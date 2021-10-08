Deprem Uzmanı'ndan son dakika açıklaması: Hasan Sözbilir büyük tehlikeye dikkat çekti! "Yakın zamanda harekete geçebilir"

'İÇ FAYLARI TETİKLEYEBİLİR'

Sadece Helen Yayı değil, Kıbrıs Yayı üzerinde de meydana gelen belli depremler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, bu yayın ise Doğu Anadolu fayı ile bağlantılı olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda bu yayların Anadolu karası içerisindeki diğer fayları tetikleyebileceğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bir de bunların iç kısmında kalan Anadolu levhası içindeki faylar var. Bu fayların da deprem üretmeleri söz konusu olabiliyor. Türkiye olarak bir deprem ülkesiyiz. Bu nedenle deprem çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekiyor" dedi.