Son dakika haberi - İş kadını adresi inceleyince gerçek ortaya çıktı! ’Bungalov’ tatili kabusa döndü!

Sinem İ. kızının tatil hayallerini çalan dolandırıcıları şikayet ederek, "Instagram'dan böyle yerlerle alışveriş yapmayın" diyerek insanları uyardı.Kızıyla birlikte tatile gitme hayali kuran anne, "29 Ocak'ta sömestir için çocuğumun istediği bungolov tatili için internetten yer araştırmaya başladım. Sonra sosyal medyama pek çok yer ilanı düşmeye başladı. Hepsini kontrol ederek aramaya başladım. Hiçbirinde yer yoktu. " dedi.
"İLETTİKLERİ KONUM ADRESİ DEĞİŞİK GELDİ"
"Sinem İ. şunları söyledi: Bu site ile iletişime geçtiğimde gayet güvenilir şekilde yer olduğunu ilettiler ve ben de yeri kaybetmemek adına hızlıca ödeme yaptım. Sonra konum istedim. İlettikleri konum adresi değişik geldi. Hiçbir kurum, otel adı yoktu; sadece enlem ve boylam yer alıyordu. Şüphelendim. Tekrar bungolovun görselini ve konumunu istediğimde cevap alamamaya başladım."
"INSTAGRAM'DAN BU GİBİ YERLERDEN ALIŞVERİŞ YAPMAYIN"
İlettikleri lokasyonu açarak yakında bulunan bungolovları aradım; onlarla konumu paylaştığımda oranın boş bir arazi olduğu bilgisini aldım. Sonra bu dolandırıcılara yazdığımda beni engellediler. Kişileri emniyete şikayet ettim. Bilişim Suçları'na ve TÜRSAB'a şikayet ettim. Paradan öte, çocuğumun hayallerini yıktıkları için kızıyorum. Ben dolandırıldım, kimse özellikle Instagram'dan bu gibi yerlerden alışveriş yapmasın."