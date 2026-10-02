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Giriş Tarihi: 2.10.2026 09:55

SON DAKİKA… Hakem Yasin Kol MHK soruşturmasında gözaltına alınmıştı! SABAH ifadesine ulaştı: Para hareketlerini böyle savundu!

SON DAKİKA… Süper Lig hakemi Yasin Kol MHK soruşturması kapsamında Trabzon’da maç sonrası gözaltına alındı. SABAH, Yasa dışı bahis", "Evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "Görevi kötüye kullanma” suçlamalarının yöneltildiği Yasin Kol’un ifadesine ulaştı. Bahis suçlamalarını kabul etmeyen Yasin Kol’un para hareketleriyle ilgili “Borç gönderdim” savunması yaptı! İşte detaylar

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR Yaşam
SON DAKİKA… Hakem Yasin Kol MHK soruşturmasında gözaltına alınmıştı! SABAH ifadesine ulaştı: Para hareketlerini böyle savundu!
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SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in emniyet işlemleri sürüyor. İki hakemin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

MAÇIN ARDINDAN EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Trabzonspor ile Drogheda United arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında görev yapan Yasin Kol, maçın ardından Trabzon'daki evinde gözaltına alındı. Kol'un evinde arama yapılırken, geceyi Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Kol ve Erel'in, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma iddiaları kapsamında soruşturulduğu öğrenildi.

"BAHİS OYNAMADIM" DEDİ

Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden Yasin Kol'un emniyette verdiği ilk ifadesinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Kol'un ifadesinde herhangi bir bahis veya iddia oynamadığını savunduğu, banka hesaplarındaki para hareketlerinin ise kendisinden borç isteyen kişilere gönderdiği paralardan kaynaklandığını söylediği öğrenildi. Kol'un ifadesinde şu sözleri kullandığı belirtildi:

"Ben herhangi bir iddia veya bahis oynamadım. Sadece benden borç para isteyen sevdiğim birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur."

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İSTANBUL'A SEVK EDİLECEKLER

Trabzon'da gözaltında bulunan Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün uçakla İstanbul'a gönderileceği belirtildi. Hakemlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında burada işlemlerinin sürdürüleceği öğrenildi.

#MERKEZ HAKEM KURULU #YASİN KOL #TRABZONSPOR #SÜPER LİG #MHK #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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SON DAKİKA… Hakem Yasin Kol MHK soruşturmasında gözaltına alınmıştı! SABAH ifadesine ulaştı: Para hareketlerini böyle savundu!
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