SON DAKİKA… Hakem Yasin Kol MHK soruşturmasında gözaltına alınmıştı! SABAH ifadesine ulaştı: Para hareketlerini böyle savundu!

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in emniyet işlemleri sürüyor. İki hakemin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
MAÇIN ARDINDAN EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
Trabzonspor ile Drogheda United arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında görev yapan Yasin Kol, maçın ardından Trabzon'daki evinde gözaltına alındı. Kol'un evinde arama yapılırken, geceyi Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Kol ve Erel'in, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma iddiaları kapsamında soruşturulduğu öğrenildi.
"BAHİS OYNAMADIM" DEDİ
Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden Yasin Kol'un emniyette verdiği ilk ifadesinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Kol'un ifadesinde herhangi bir bahis veya iddia oynamadığını savunduğu, banka hesaplarındaki para hareketlerinin ise kendisinden borç isteyen kişilere gönderdiği paralardan kaynaklandığını söylediği öğrenildi. Kol'un ifadesinde şu sözleri kullandığı belirtildi:
"Ben herhangi bir iddia veya bahis oynamadım. Sadece benden borç para isteyen sevdiğim birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur."
İSTANBUL'A SEVK EDİLECEKLER
Trabzon'da gözaltında bulunan Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün uçakla İstanbul'a gönderileceği belirtildi. Hakemlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında burada işlemlerinin sürdürüleceği öğrenildi.