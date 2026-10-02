SON DAKİKA... Hakemler dosyasında yeni gelişme! Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu adliyeye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, MHK Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, MHK Eski Üyesi - Eski Hakem Yunus Yıldırım, MHK Üyesi - TFF Eğitim ve Dördüncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve TFFHGD İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in gözaltına alındığı "Hakemler Dosyası" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İfadeleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel ise ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek.

BİLİRKİŞİ RAPORU BİLİMSEL KANIT OLMUŞTU

"Resmi Belgede Sahtecilik-Eziyet" suçları kapsamında başlayan soruşturma kapsamında açık kaynak çalışmaları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Raporları ve HTS çalışmaları, müşteki-tanık ifadeleri, bilirkişi tespitleri değerlendirmeye alınmıştı. Riva'da hakemlere yapılan "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" incelemesinde bir sahtecilik olayı tescillenmiş, Üst Klasman Hakemi Ali Tuna adına düzenlenen sınav kâğıdı üzerindeki el yazıları, mikroskop, UV ışık kaynakları, yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla laboratuvarda incelenmiş, Ali Tuna'dan alınan mukayese yazıları ile sınav kâğıdı arasında eğim, istif, tersim biçim, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından hiçbir grafolojik ilişki bulunmadığı tespit edilmişti. Sınav kağıdının başka bir kişi tarafından doldurulduğu Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiş ve bilimsel olarak kanıtlanmıştı. Sahte sınav kağıdı ile bırakılan hakem Ali Tuna gibi bazı diğer hakemlerin de elendiği belirlenmiş, atletik testleri ve koşuları tamamlayamayan hakemlerin ise sistemde "Koştu" gösterilerek üst klasman listelerine yazıldığı tespit edilen WhatsApp yazışmalarıyla ortaya çıkmıştı.