Son Dakika: Halit Yukay bulundu mu, öldü mü, nerede bulundu? Ünlü iş insanı Halit Yukay olayında yeni gelişme!

Aramalar Balıkesir'in Erdek ilçesi kıyı kenar şeridi ile Çanakkale kıyılarında sürdürülürken, kriminal rapor Yukay'ın Arel 7' isimli kuru yük gemisi ile çarpıştığını kanıtlamıştı. Halit Yukay bulundu mu, öldü mü, nerede bulundu gibi sorular günlerdir yanıt arıyordu. Peki; Halit Yukay kimdir, kaç yaşında?
Yalova'da iş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos günü kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle Bozcaada'ya gitmek için Marmara Denizi'ne açılmıştı. Son dakika gelen bilgilere göre Yukay'ın 19 gün sonra cesedine ulaşıldı.
Aramaların Balıkesir ve Çanakkale kıyılarında yoğunlaştığı bilgisi verilmişti. Ünlü iş insanına ait cesedin tam olarak nerede bulunduğu henüz bilinmiyor.
1982 doğumlu Halit Yukay'ın denizcilik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın kurucusu olduğu biliniyor. Yat üretimi ve tasarımı üzerine kendini geliştiren 43 yaşındaki iş insanı olay günü teknesiyle Yalova'dan Marmara Denizi'ne açılmıştı.