Son Dakika: Halit Yukay bulundu mu, öldü mü, nerede bulundu? Ünlü iş insanı Halit Yukay olayında yeni gelişme!

Giriş Tarihi: 23.8.2025 22:06 Son Güncelleme: 23.8.2025 22:24

Halit Yukay bulundu mu son dakika yanıt arıyor. Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için teknesiyle Marmara Denizi'ne açılan ünlü iş insanı günlerdir aranıyordu. Teknesine batık ve yarı parçalanmış halde bulunan ünlü ismin yakın arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da arama çalışmalarını yakından takip ediyordu. 19 gün sonra Yukay'a ulaşıldı. Peki; Halit Yukay öldü mü, nerede bulundu, kimdir?

Aramalar Balıkesir'in Erdek ilçesi kıyı kenar şeridi ile Çanakkale kıyılarında sürdürülürken, kriminal rapor Yukay'ın Arel 7' isimli kuru yük gemisi ile çarpıştığını kanıtlamıştı. Halit Yukay bulundu mu, öldü mü, nerede bulundu gibi sorular günlerdir yanıt arıyordu. Peki; Halit Yukay kimdir, kaç yaşında?

SON DAKİKA: HALİT YUKAY BULUNDU MU?

Yalova'da iş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos günü kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle Bozcaada'ya gitmek için Marmara Denizi'ne açılmıştı. Son dakika gelen bilgilere göre Yukay'ın 19 gün sonra cesedine ulaşıldı.

Yarı batık ve parçalanmış teknesine geçtiğimiz günlerde ulaşılan Halit Yukay'ın Arel 7 isimli kuru yük gemisi ile çarpıştığı kanıtlanmıştı. Yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un da ifadesine başvurulan olayda aramalar Balıkesir'in Erdek ilçesi kıyı kenar şeridi ile Çanakkale kıyılarında yoğunlaşmıştı.

HALİT YUKAY NEREDE BULUNDU?

Aramaların Balıkesir ve Çanakkale kıyılarında yoğunlaştığı bilgisi verilmişti. Ünlü iş insanına ait cesedin tam olarak nerede bulunduğu henüz bilinmiyor.

HALİT YUKAY KİMDİR?

1982 doğumlu Halit Yukay'ın denizcilik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın kurucusu olduğu biliniyor. Yat üretimi ve tasarımı üzerine kendini geliştiren 43 yaşındaki iş insanı olay günü teknesiyle Yalova'dan Marmara Denizi'ne açılmıştı.

