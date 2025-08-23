Son Dakika: Halit Yukay bulundu mu, öldü mü, nerede bulundu? Ünlü iş insanı Halit Yukay olayında yeni gelişme!

Aramalar Balıkesir'in Erdek ilçesi kıyı kenar şeridi ile Çanakkale kıyılarında sürdürülürken, kriminal rapor Yukay'ın Arel 7' isimli kuru yük gemisi ile çarpıştığını kanıtlamıştı. Halit Yukay bulundu mu, öldü mü, nerede bulundu gibi sorular günlerdir yanıt arıyordu. Peki; Halit Yukay kimdir, kaç yaşında?