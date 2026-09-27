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Giriş Tarihi: 27.09.2026 21:42 Son Güncelleme: 27.09.2026 21:52

SON DAKİKA I MKE Gazi Fişek Fabrikasında iş kazası: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı!

Son Dakika Haberleri... Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Gazi Fişek Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında yaralanan 4 personelden biri yaşamını yitirdi.

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AA Yaşam
SON DAKİKA I MKE Gazi Fişek Fabrikasında iş kazası: 1 ölü, 1’i ağır 3 yaralı!
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Son Dakika Haberleri... MKE'den yapılan açıklamada, Gazi Fişek Fabrikası'nın su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında iş kazasının olduğu bildirildi.

Kazada 2'si ağır 4 personelin yaralandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı personelimiz, derhal sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Personelimizden biri ayakta tedavisinin ardından taburcu edilmiş, ağır yaralanan bakım onarım işçimiz Ferhat Öz ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir.

Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, tedavisi süren personelimize acil şifalar diliyoruz. Olayın nedeninin belirlenmesine yönelik teknik ve idari incelemeler devam etmektedir."

#MKE

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SON DAKİKA I MKE Gazi Fişek Fabrikasında iş kazası: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı!
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