Son Dakika Haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Van Gölü olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 13,61 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM Büyüklük:4.3 (Mw) Yer:Van Gölü - [07.74 km] Gevaş (Van) Tarih:2026-11-17 Saat:18:57:45 TSİ Enlem:38.48533 N Boylam:42.93383 E Derinlik:13.61 km Detay:https://t.co/3hhZweEqyS @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 17, 2026