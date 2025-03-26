Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İBB Başkanvekili kim olacak? Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine Nuri Aslan da karar kıldılar!
Giriş Tarihi: 26.3.2025 12:15 Son Güncelleme: 26.3.2025 12:32

Son dakika: İBB Başkanvekili kim olacak? Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine Nuri Aslan da karar kıldılar!

Son dakika haberi: İBB'deki büyük yolsuzluk soruşturması sonrası Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim bugün Belediye Meclisi'nde yapılacak seçim ile belli olacak. 'İBB Başkanvekili kim olacak?' soruları internet üzerinde yanıt ararken üzerinde karar kılınan ismin İBB Meclis Başkanvekili Nuri Aslan olduğu belirtiliyor. Peki İBB meclisi seçim için ne zaman toplanacak? İşte son dakika haberinin detayları!

Son dakika: İBB Başkanvekili kim olacak? Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun yerine Nuri Aslan da karar kıldılar!

Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı görevinden yolsuzluk soruşturması nedeniyle uzaklaştırılmasının ardından gözler İBB'de yeni başkanvekilinin kim olacağına çevrildi. 'İBB Başkanvekili kim olacak? sorusu bugün saat 13.00'te belediye meclisinin seçim için toplanmasıyla birlikte belli olacak. Peki kulislerde başkanvekilliği görevi için öne çıkan Nuri Aslan kimdir? İşte belediye başkanvekili seçimi ne zaman, Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim geçecek sorularının yanıtı!

İBB BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İBB'deki kirli çarkı ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun ardından geçici İBB başkanı olacak isim ise bugün yapılacak seçim ile birlikte belli olacak.

KULİSLERLE ÖNE ÇIKAN İSİM NURİ ASLAN

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, belediye başkan vekili seçimini belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirecek. Beklenen İBB başkan vekili seçimi saat 13.00'te başlayacak.

Kulislere, başkanvekilliği için Avukat Ülkü İnanlı ve İBB Meclis Başkanvekili Nuri Aslan'ın ismi üzerinde durulduğu bilgisi yansımıştı. Belediye Meclisindeki sandalye dağılımına göre Nuri Aslan'ın seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İBB Başkanvekili kim olacak? Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine Nuri Aslan da karar kıldılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz