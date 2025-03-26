Son dakika: İBB Başkanvekili kim olacak? Görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun yerine Nuri Aslan da karar kıldılar!

Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı görevinden yolsuzluk soruşturması nedeniyle uzaklaştırılmasının ardından gözler İBB'de yeni başkanvekilinin kim olacağına çevrildi. 'İBB Başkanvekili kim olacak? sorusu bugün saat 13.00'te belediye meclisinin seçim için toplanmasıyla birlikte belli olacak. Peki kulislerde başkanvekilliği görevi için öne çıkan Nuri Aslan kimdir? İşte belediye başkanvekili seçimi ne zaman, Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim geçecek sorularının yanıtı!

İBB'deki kirli çarkı ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun ardından geçici İBB başkanı olacak isim ise bugün yapılacak seçim ile birlikte belli olacak.

KULİSLERLE ÖNE ÇIKAN İSİM NURİ ASLAN

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, belediye başkan vekili seçimini belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirecek. Beklenen İBB başkan vekili seçimi saat 13.00'te başlayacak.

Kulislere, başkanvekilliği için Avukat Ülkü İnanlı ve İBB Meclis Başkanvekili Nuri Aslan'ın ismi üzerinde durulduğu bilgisi yansımıştı. Belediye Meclisindeki sandalye dağılımına göre Nuri Aslan'ın seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.