Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İBB MEDYA A.Ş’ye polis baskını: Delil karartıldığı ihbarı üzerine savcılık bilgisayarlara el koydu
Giriş Tarihi: 3.3.2025 16:38 Son Güncelleme: 3.3.2025 17:15

Son dakika: İBB MEDYA A.Ş’ye polis baskını: Delil karartıldığı ihbarı üzerine savcılık bilgisayarlara el koydu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen gizli bir soruşturma kapsamında, MEDYA A.Ş. merkezinde delillerin yok edildiğine yönelik yapılan ihbar üzerine savcılık talimatıyla mali polis tarafından baskın yapıldı.

YUSUF ÖZDEMİR YUSUF ÖZDEMİR
Son dakika: İBB MEDYA A.Ş’ye polis baskını: Delil karartıldığı ihbarı üzerine savcılık bilgisayarlara el koydu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen gizli bir soruşturma kapsamında savcılık tarafından MEDYA A.Ş.'nin düzenlediği bazı ihalelere ilişkin belgeler talep edildi. Ancak MEDYA A.Ş. savcılığın talebine karşılık vermedi.

DELİL KARARTILDIĞI İHBAR EDİLDİ

Savcılığın belge talebini yerine getirmemesinin yanında, MEDYA A.Ş. merkezinde delil karartıldığına yönelik ihbar yapıldı. Yapılan ihbar üzerine savcılığın talimatı ile mali polis tarafından MEDYA A.Ş. merkezine baskın yapıldı. Yapılan baskında, MEDYA A.Ş.'ye ait muhasebe kayıtlarının olduğu bilgisayara el koyuldu.

İBB'nin iştirak şirketi İstanbul Medya AŞ'nin yönetim kurulu başkanlığını Murat Ongun, genel müdürlüğünü Pınar Türker yürütüyor.

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Son dakika: İBB MEDYA A.Ş’ye polis baskını: Delil karartıldığı ihbarı üzerine savcılık bilgisayarlara el koydu
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