Son dakika: İBB MEDYA A.Ş’ye polis baskını: Delil karartıldığı ihbarı üzerine savcılık bilgisayarlara el koydu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen gizli bir soruşturma kapsamında savcılık tarafından MEDYA A.Ş.'nin düzenlediği bazı ihalelere ilişkin belgeler talep edildi. Ancak MEDYA A.Ş. savcılığın talebine karşılık vermedi.

DELİL KARARTILDIĞI İHBAR EDİLDİ

Savcılığın belge talebini yerine getirmemesinin yanında, MEDYA A.Ş. merkezinde delil karartıldığına yönelik ihbar yapıldı. Yapılan ihbar üzerine savcılığın talimatı ile mali polis tarafından MEDYA A.Ş. merkezine baskın yapıldı. Yapılan baskında, MEDYA A.Ş.'ye ait muhasebe kayıtlarının olduğu bilgisayara el koyuldu.