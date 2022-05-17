SON DAKİKA | İBB’nin güvenlikçisi tacizden tutuklandı...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Çocuğun Cinsel İstismarı" olayı 9 Mayıs Pazartesi günü Maltepe İlçesi'nde meydana geldi. İddialara göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde "Güvenlik Görevlisi" olarak görev yapan 42 yaşındaki S.A., İstanbul'un Maltepe İlçesi'ne bağlı Yalı Mahallesi'nde yaşları 18'den küçük beş lise öğrencisine cinsel tacizde bulundu.
Beş öğrenci; S.A.'yı sokak ortasında darp etti. Olay sosyal medya üzerinden de paylaşılınca geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. Görüntüleri inceleyen İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; "Cinsel Taciz" şüphelisi S.A.'nın açık kimliğini ve ikamet adresini çok kısa süre içerisinde tespit etti.
"ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI" SUÇUNDAN...
S.A. isimli "Cinsel Taciz" şüphelisi olaydan üç gün sonra; 12 Mayıs Perşembe günü İstanbul'un Pendik İlçesi'nde Çocuk Şube Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.