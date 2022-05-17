SON DAKİKA | İBB’nin güvenlikçisi tacizden tutuklandı...

Beş öğrenci; S.A.'yı sokak ortasında darp etti. Olay sosyal medya üzerinden de paylaşılınca geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. Görüntüleri inceleyen İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; "Cinsel Taciz" şüphelisi S.A.'nın açık kimliğini ve ikamet adresini çok kısa süre içerisinde tespit etti.