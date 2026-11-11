SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 ilde dev operasyon! 112 şüpheli yakalandı

22 MİLYAR LİRA PARA HAREKETLİLİĞİ

Yapılan MASAK incelemesi sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 22 milyar lira para hareketliliği bulunduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör