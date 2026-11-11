SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 ilde dev operasyon! 112 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA | Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Kırklareli, Malatya, Manisa, Muğla, Samsun, Uşak ve Yalova merkezli Komutanlıklarınca nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, Siber Güvenlik Kanununa muhalefet ve tefecilik suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlar sonucunda 112 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ
Yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları ve yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları tespit edildi.
22 MİLYAR LİRA PARA HAREKETLİLİĞİ
Yapılan MASAK incelemesi sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 22 milyar lira para hareketliliği bulunduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
14 ilde siber suç operasyonu; 112 şüpheli yakalandı | Video
14 İl merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet ve Tefecilik" suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda banka hesaplarında 22 Milyar TL para hareketliliği tespit edilen 112 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca 14 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; -Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, -Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, -Vatandaşlarımızın kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları, -Yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları tespit edildi. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 11, 2026