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Giriş Tarihi: 11.11.2026 10:58 Son Güncelleme: 11.11.2026 11:50

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 ilde dev operasyon! 112 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA | Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, Siber Güvenlik Kanununa muhalefet ve tefecilik suçlarına yönelik 14 il merkezli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 112 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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SON DAKİKA | Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Kırklareli, Malatya, Manisa, Muğla, Samsun, Uşak ve Yalova merkezli Komutanlıklarınca nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, Siber Güvenlik Kanununa muhalefet ve tefecilik suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda 112 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları ve yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları tespit edildi.

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22 MİLYAR LİRA PARA HAREKETLİLİĞİ

Yapılan MASAK incelemesi sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 22 milyar lira para hareketliliği bulunduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

14 ilde siber suç operasyonu; 112 şüpheli yakalandı | Video

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İÇİŞLERİ BAKANLIĞI #JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

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