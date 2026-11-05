Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İçişleri Bakanlığı açıkladı! Daltonlar Organize Suç Örgütü Üyesi Gökhan Şahin Türkiye'ye iade edildi
Giriş Tarihi: 05.11.2026 10:11 Son Güncelleme: 05.11.2026 10:20

SON DAKİKA... İçişleri Bakanlığı açıkladı! Daltonlar Organize Suç Örgütü Üyesi Gökhan Şahin Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Daltonlar Organize Suç Örgütü Üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan'dan ülkemize iade edildi" ifadeleri kullanıldı.

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SON DAKİKA... İçişleri Bakanlığı açıkladı! Daltonlar Organize Suç Örgütü Üyesi Gökhan Şahin Türkiye’ye iade edildi
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Daltonlar' Organize Suç Örgütü üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan'dan Ülkemize İade Edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda; uyuşturucu veya Uyarıcı Madde ticareti yapma veya sağlama, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Gökhan Şahin'in Gürcistan'dan ülkemize iadesi sağlandı" ifadeleri yer aldı.

#TÜRKİYE #GÜRCİSTAN #DALTONLAR
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SON DAKİKA... İçişleri Bakanlığı açıkladı! Daltonlar Organize Suç Örgütü Üyesi Gökhan Şahin Türkiye'ye iade edildi
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