Giriş Tarihi: 29.09.2026 13:52Son Güncelleme: 29.09.2026 14:25
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan siber operasyon: Toplam 3 bin 810 gözaltı!
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı siber operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Operasyonda toplam 3 bin 810 kişi gözaltına alınırken, 12 bin 141 hesaba erişim engeli getirildi.
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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı saldırgan paylaşım yapanlara ilişkin siber operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Operasyonda toplam 3 bin 810 kişi gözaltına alınırken, 12 bin 141 hesaba erişim engeli getirildi.