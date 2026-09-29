Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan siber operasyon: Toplam 3 bin 810 gözaltı!
Giriş Tarihi: 29.09.2026 13:52 Son Güncelleme: 29.09.2026 14:25

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan siber operasyon: Toplam 3 bin 810 gözaltı!

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı siber operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Operasyonda toplam 3 bin 810 kişi gözaltına alınırken, 12 bin 141 hesaba erişim engeli getirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı’ndan siber operasyon: Toplam 3 bin 810 gözaltı!
  • ABONE OL

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı saldırgan paylaşım yapanlara ilişkin siber operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Operasyonda toplam 3 bin 810 kişi gözaltına alınırken, 12 bin 141 hesaba erişim engeli getirildi.

Ayrıntılar geliyor....

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan siber operasyon: Toplam 3 bin 810 gözaltı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA