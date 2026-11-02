SON DAKİKA! İmamoğlu davasında 3. celse! İntihara sürüklenen belediye çalışanının acılı eşi feryat etti: 23 senelik adamı canından ettiler





İMAMOĞLU'NUN "MÜTEAHHİTLER ÜZERİNDEN EV" OYUNU



Eşinin vefatının ardından kendisine tazminat karşılığında ev verileceğinin vaat edildiğini ancak sürekli oyalandıklarını kaydeden mağdur eş Arzu Uçar, Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze yaptığı görüşmeyi anlatıt. Uçar, "24 Şubat'ta Kültür Merkezi'nde Ekrem İmamoğlu ve dönemin Meclis Başkanvekili Ömer Şatır ile bir araya geldik. İmamoğlu bana, 'İş adamları bir araya gelmiş ve evi almış gibi gösterilir, merak etme ev olacak' dedi. Bize Westside projesinden 4-5 tane daire gösterdiler, hatta kızımın başını okşayıp 'Hangisini istiyorsan o olacak' dediler. Ancak 2019 Mart ayında taşındığımız evin tapusu Kasım 2019'da iskan çıkmasına rağmen yıllardır üstümüze devredilmedi."

"HALEN BİZİMLE DALGA GEÇİYORLAR..."

Mağduriyetinin giderilmesi için İBB Binası'na gittiğini belirten Uçar, verilen sözlerin tutulmadığı gibi hakarete uğrar gibi kapıdan çevrildiğini söyleyerek, "Halen bizimle dalga geçiyorlar, bizimle oynuyorlar. Hakkımı aramak için Saraçhane'ye iki defa gittim. İkinci gidişimde beni güvenlik kapısından bile içeri almadılar. Mağduriyetimiz devam ediyor, tüm belgeleri ve sözleşmeleri savcılığa sundum."

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör