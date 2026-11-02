SON DAKİKA! İmamoğlu davasında 3. celse! İntihara sürüklenen belediye çalışanının acılı eşi feryat etti: 23 senelik adamı canından ettiler

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 3. Celsesinde, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanık hakim karşısına çıktı. Müşteki iş adamlarının ve mağdurların beyanının alındığı celsede; Mahkeme heyeti karşısına çıkan tanınmış iş adamları rüşveti doğrulayıp şikayetlerinin sürdüğünü belirtirken, CHP'li belediyeler tarafından önlerinin nasıl kesildiğini ve kendilerinden milyonlarca dolar rüşvet istendiğini tek tek anlattı. Mobbing ve kumpas yüzünden canına kıyan İBB'nin veznedarı Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar da tanık sıfatıyla duruşmada dinlendi.
MİLYON DOLARLIK RÜŞVET ÇARKI: "ÇANTAYLA VERDİM"
Müşteki iş adamlarının mahkeme salonunda kayda geçen çarpıcı beyanları, CHP'li belediyelerdeki skandalın boyutunu ortaya koydu. İş adamları savcılıktaki ifadelerinin arkasında durdu. Kameroğlu İnşaat sahibi iş adamı Alaattin Kameroğlu, soruşturma aşamasında Capacity AVM'nin otopark ruhsatı sürecinde belediyeler tarafından bilinçli olarak engellendiklerini belirtmiş ve kendilerinden rüşvet istendiğini açıklamıştı. Kameroğlu savcılıktaki ifadesini tekrarlayarak şikayetinin devam ettiğini vurguladı.
ÖNCE ENGEL ÇIKARTIP SONRA 4 MİLYON DOLAR İSTEMİŞLER
Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut da Şişli Bomonti'deki 3 blokluk dev inşaat projesinin ruhsat ve iskan aşamasında belediyenin önlerine engel çıkardığını soruşturma aşamasında kaydetti. Barut beyanında, sorunun çözülmesi için 4 milyon doları, parayı belediye ile iş adamları arasındaki trafiği yürüten Cem Erdinç'e çanta içinde teslim ettiğini beyan etti.
"AVM'YE AÇIKÇA IZDIRAP ÇEKTİRİLDİ"
Capacity AVM Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Özgül Bakırköy Belediyesi eski başkanı CHP'li Bülent Kerimoğlu döneminden itibaren AVM'ye açıkça ızdırap çektirildiğini belirtti. Şikayetini yineleyen Özgülün beyanıyla Capacity AVM'deki 5 milyon dolarlık rüşvet çarkı mahkemede tescillendi.
intihara sürüklenen belediye çalışanının eşinden acı feryat: "160 bin tl yüzünden 23 senelik bir adamı canından ettiler"
Müşteki beyanlarının ardından mahkemede tanık dinlenilmesine geçildi. Beylikdüzü Belediyesi'nde 23 yıl boyunca veznedar olarak görev yapan ancak Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde maruz kaldığı ağır mobbing ve "zimmet" iftirası sonrası canına kıyan Yaşar Uçar'ın acılı eşi Arzu Uçar kürsüye çıktı. Mahkeme heyetine yaşanan kirli pazarlıkları ve verilip tutulmayan sözleri anlatan Arzu Uçar, "Eşim 23 yıl boyunca Beylikdüzü Belediyesi'ne emek verdi. Ekrem İmamoğlu döneminde üzerine atılan çirkin bir iftira sonucunda intihara sürüklendi. 160 bin lira yüzünden 23 senelik bir adamı canından ettiler. Geride iki yetim çocuk bırakıldı. 14 ve 17 yaşındaki evlatlarım babalarını ipten alırken gördü."
İMAMOĞLU'NUN "MÜTEAHHİTLER ÜZERİNDEN EV" OYUNU
Eşinin vefatının ardından kendisine tazminat karşılığında ev verileceğinin vaat edildiğini ancak sürekli oyalandıklarını kaydeden mağdur eş Arzu Uçar, Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze yaptığı görüşmeyi anlatıt. Uçar, "24 Şubat'ta Kültür Merkezi'nde Ekrem İmamoğlu ve dönemin Meclis Başkanvekili Ömer Şatır ile bir araya geldik. İmamoğlu bana, 'İş adamları bir araya gelmiş ve evi almış gibi gösterilir, merak etme ev olacak' dedi. Bize Westside projesinden 4-5 tane daire gösterdiler, hatta kızımın başını okşayıp 'Hangisini istiyorsan o olacak' dediler. Ancak 2019 Mart ayında taşındığımız evin tapusu Kasım 2019'da iskan çıkmasına rağmen yıllardır üstümüze devredilmedi."
"HALEN BİZİMLE DALGA GEÇİYORLAR..."
Mağduriyetinin giderilmesi için İBB Binası'na gittiğini belirten Uçar, verilen sözlerin tutulmadığı gibi hakarete uğrar gibi kapıdan çevrildiğini söyleyerek, "Halen bizimle dalga geçiyorlar, bizimle oynuyorlar. Hakkımı aramak için Saraçhane'ye iki defa gittim. İkinci gidişimde beni güvenlik kapısından bile içeri almadılar. Mağduriyetimiz devam ediyor, tüm belgeleri ve sözleşmeleri savcılığa sundum."