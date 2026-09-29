SON DAKİKA | İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA | İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerde kayıtları bulunan, örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen ve Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü/ardışık arama kayıtları tespit edilen şüpheliler mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Çalışmaların ardından 29 Eylül 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'nin de aralarında bulunduğu toplam 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.