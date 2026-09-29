SON DAKİKA | İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA | İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerde kayıtları bulunan, örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen ve Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü/ardışık arama kayıtları tespit edilen şüpheliler mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edildi.