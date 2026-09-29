Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 29.09.2026 09:33 Son Güncelleme: 29.09.2026 09:57

SON DAKİKA | İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA | İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütle bağlantılarının yanı sıra sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtildi. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
SON DAKİKA | İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 şüpheli yakalandı
  • ABONE OL

SON DAKİKA | İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerde kayıtları bulunan, örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen ve Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü/ardışık arama kayıtları tespit edilen şüpheliler mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların ardından 29 Eylül 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'nin de aralarında bulunduğu toplam 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #FETÖ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA