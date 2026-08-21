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Giriş Tarihi: 21.08.2026 13:47

SON DAKİKA... İstanbul Valiliği açıkladı: 23 ve 30 Ağustos'ta bu yollar kapalı olacak!

İstanbul Valiliği, Zafer Bayramı programları nedeniyle 23 ve 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak yolları paylaştı...

AA
SON DAKİKA... İstanbul Valiliği açıkladı: 23 ve 30 Ağustos’ta bu yollar kapalı olacak!
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek genel prova nedeniyle 23, kutlama töreni ve tören geçişi nedeniyle 30 Ağustos'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

BU YOLLAR KAPALI OLACAK

Bu kapsamda, 23 ve 30 Ağustos'ta saat 07.00'den program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi ile bulvar üzeri yan yollar her iki istikamette trafiğe kapatılacak. Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 hal yolu, Fevzipaşa ile Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

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SON DAKİKA... İstanbul Valiliği açıkladı: 23 ve 30 Ağustos'ta bu yollar kapalı olacak!
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