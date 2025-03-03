SON DAKİKA: İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji yeni raporu paylaştı! Birçok il için kar ve sağanak alarmı...

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.