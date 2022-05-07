Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'un 7 ilçesinde operasyon! 232 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 7.5.2022 23:06 Son Güncelleme: 7.5.2022 23:19

Son dakika: İstanbul'un 7 ilçesinde operasyon! 232 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika: İstanbul’un 7 ilçesinde operasyon! 232 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika bilgisine göre İstanbul'un 7 ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan uygulamada 232 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy’de eş zamanlı gerçekleşti.

Son dakika haberleri... Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy'de eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.

232 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ile 7 ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin desteğiyle söz konusu ilçelerin sahil, iskele ve meydanlarında gerçekleştirilen denetimlerde 35'i Suriye, 122'si Afganistan, 9'u Pakistan, 14'ü Özbekistan ve 52'si diğer ülkelerden olmak üzere 232 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Ayrıca, farklı 5 ilçe emniyet müdürlüğünün bölgelerinde münferit olarak yaptıkları kontrollerde de 46'sı Afganistan, 5'i Suriye ve 6'sı Pakistanlı olmak üzere 57 düzensiz göçmen yakalandı.

MAYIS BAŞINDAN BERİ 3 BİN 210 KİŞİ YAKALANDI

Böylece 1-7 Mayıs tarihlerindeki çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 3 bin 210'a yükseldi.

Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.

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Son dakika: İstanbul'un 7 ilçesinde operasyon! 232 düzensiz göçmen yakalandı
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