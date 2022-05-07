Son dakika: İstanbul’un 7 ilçesinde operasyon! 232 düzensiz göçmen yakalandı

232 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ile 7 ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin desteğiyle söz konusu ilçelerin sahil, iskele ve meydanlarında gerçekleştirilen denetimlerde 35'i Suriye, 122'si Afganistan, 9'u Pakistan, 14'ü Özbekistan ve 52'si diğer ülkelerden olmak üzere 232 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Ayrıca, farklı 5 ilçe emniyet müdürlüğünün bölgelerinde münferit olarak yaptıkları kontrollerde de 46'sı Afganistan, 5'i Suriye ve 6'sı Pakistanlı olmak üzere 57 düzensiz göçmen yakalandı.