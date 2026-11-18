İstanbul Silivri'de 27 Mayıs 2023'te meydana gelen ve üç kadının ölümüyle sonuçlanan dehşetverici olayla ilgili hukuki süreç tamamlandı. Tartıştığı ablası Esra Aytaç'ı mutfaktan aldığı bıçakla yaralayan, araya giren annesi Nazlı Aytaç'ı da bıçaklayan, yardım çağrısı üzerine kapıyı açan komşusu Semiha Bağ'ın ölümüne neden olan ve olay tarihinde 16 yaşında olan Mehmet Aytaç hakkındaki karar Yargıtay'dan geçti.
Soruşturma aşamasındaki ifadesinde psikolojik rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçları doktor kontrolü olmadan bıraktığını, olay öncesinde halüsünasyonlar gördüğünü ve gerçek ile rüyayı ayırt edemediğini öne süren Aytaç, Silivri Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde'deki yargılamada susma hakkını kullanarak savunma yapmamıştı.
Ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu, Aytaç'ın suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ile davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu yönünde rapor düzenledi. Bu rapor doğrultusunda yerel mahkeme, sanığı "nitelikli kasten öldürme" suçundan 3'er kez 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. İstinaf mahkemesinin de yerel mahkeme kararını yerinde bulmasının ardından dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a taşındı.
CANAVARCA HİS VE TASARLAMA YOK
Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, maktül Semiha Bağ'ın ailesinin avukatının, sanığa daha ağır ceza verilmesi ve takdiri indirim uygulanmaması yönündeki temyiz taleplerini reddetti. Cinayetlerde "canavarca his", "eziyet çektirme" ve "tasarlama" gibi ağırlaştırıcı nitelikli hallerin oluşmadığını vurgulayan Daire, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak, toplam 55 yıllık hapis cezasını onadı.