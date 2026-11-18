İstanbul Silivri'de 27 Mayıs 2023'te meydana gelen ve üç kadının ölümüyle sonuçlanan dehşetverici olayla ilgili hukuki süreç tamamlandı. Tartıştığı ablası Esra Aytaç'ı mutfaktan aldığı bıçakla yaralayan, araya giren annesi Nazlı Aytaç'ı da bıçaklayan, yardım çağrısı üzerine kapıyı açan komşusu Semiha Bağ'ın ölümüne neden olan ve olay tarihinde 16 yaşında olan Mehmet Aytaç hakkındaki karar Yargıtay'dan geçti.