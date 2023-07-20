Son dakika: İstanbul Çatalca’da yangın! Karadan ve havadan müdahale ediliyor...

Son dakika... İstanbul'un Çatalca ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Çatalca ilçesi Akalan Mahallesi'nde buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

ÇATALCA'DA KORKUTAN YANGIN!

Bölgeden gelen bilgiye göre; alevler yerleşim yerleri ve ormanlık alana doğru ilerliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.