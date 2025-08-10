SON DAKİKA: İstanbul’da hissedilen deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul’da deprem mi oldu?

İstanbul ve çevresindeki illerde güçlü bir deprem hissedildi. Sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe yol açarken, depremin büyüklüğü ve merkez üssü merak konusu oldu. Halk, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem verilerini yakından takip ediyor. İşte İstanbul ve çevresinde yaşanan depremle ilgili tüm detaylar ve resmi açıklamalar...
BALIKESİR'DE MEYDANA GELEN DEPREM EGE VE MARMARA'DA HİSSEDİLDİ
Büyüklük:6.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-10
Saat:19:53:47 TSİ
Enlem:39.24611 N
Boylam:28.06972 E
Derinlik:11 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesive AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.
