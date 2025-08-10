Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul'da deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 10.8.2025 19:59 Son Güncelleme: 10.8.2025 20:11

SON DAKİKA: İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul'da deprem mi oldu?

Son dakika: İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssü hakkında detaylı bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerini araştırıyor. Meydana gelen deprem başta İstanbul olmak üzere, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Kocaeli ve Ege Bölgesi'nin çoğunluğunda hissedildi. İşte İstanbul'da hissedilen depreme ilişkin detaylar...

SON DAKİKA: İstanbul’da hissedilen deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul’da deprem mi oldu?

İstanbul ve çevresindeki illerde güçlü bir deprem hissedildi. Sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe yol açarken, depremin büyüklüğü ve merkez üssü merak konusu oldu. Halk, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem verilerini yakından takip ediyor. İşte İstanbul ve çevresinde yaşanan depremle ilgili tüm detaylar ve resmi açıklamalar...

BALIKESİR'DE MEYDANA GELEN DEPREM EGE VE MARMARA'DA HİSSEDİLDİ

Büyüklük:6.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-10
Saat:19:53:47 TSİ
Enlem:39.24611 N
Boylam:28.06972 E
Derinlik:11 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesive AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul'da deprem mi oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz