SON DAKİKA | İstanbul’da korkunç cinayet! Önce boğazını kestiler sonra silahla vurdular

Son dakika haberi... Eyüpsultan Rami'de ailesi ile birlikte ikamet eden Emirhan Demir kısa bir süre sonra askere gidecekti. Aynı mahallede bulunan arkadaşlarıyla bir evde buluştu. İddiaya göre bu buluşma sırasında Demir ile arkadaşları arasında kavga çıktı çıkan kavgada önce bıçaklandı ardından da silahla vuruldu.
Emirhan Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda cinayeti evde bulunan Batuhan K. olduğu iddia edildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken yine aynı evde olay günü bulunan Nazar Galaza isimli kadın gözaltına alındı. Genç kızın cinayeti üstlendiği öne sürüldü. 15 suç kaydı bulunan Galaza çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SUÇU PARAYLA ÜSTÜNE ALDI
Oğlunu genç yaşta toprağa veren baba Cahit Demir; "Benim evladım uyuşturucu kullanan kişiler tarafından öldürüldü. Olaydaki asıl katil annesinin arabasıyla kaçıp gitmiş. O annesi de onu saklıyor. Benim en büyük temennim adaletin yerini bulunması. Bu katiller olayı planlayarak yapmış, ellerini kollarını sallayarak gezmesinler. Bana suçu üzerine alan bir kadının olduğu söylendi. B kıza asıl katilin ailesi tarafından bir şeyler vaat ettiler oda suçu üzerine aldı. Kaçan katil Emirhan'ın arkadaşını arayıp, 'Emirhan öldü gidip bakın eve' demiş. Gidiyorlar, arkadaşı kapıyı açıyor ve oğlumu kanlar içinde alıp hastaneye götürüyorlar. "