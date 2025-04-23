SON DAKİKA... İstanbul’da okullar perşembe ve cuma günü tatil mi? Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı AHaber’de açıkladı!

SON DAKİKA... İstanbul, bugün öğlen saatlerinden itibaren ardı ardına yaşanan depremlerle sarsıldı. Mega kentte 15.21'e kadar en yükseği 5,9 olan 51 artçı yaşanırken, herkes okulların yarın ve cuma günü tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AHaber canlı yayınına katıldı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptıkları görüşme sonucu aldıkları kararı açıkladı.

Bakan Yusuf Tekin, "Tedbir olması açısından yarın ve sonraki gün için okulların tatil edilmesi yönünde destek istediler. İçişleri Bakanımızın bu talebi üzerine okullarımızı iki gün idari izinli olarak kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELER DE TATİL EDİLDİ

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin tatil edilip edilmediği ile ilgili açıklama yaptı. Özvar, "İstanbul ve civar bölgelerdeki üniversitelerimizde herhangi bir sorun ve aksilik yok. Çok şükür şu ana kadar gerek yapı gerek insani açısından hasarla karşı karşıya olmadığımızı ifade etmek isterim. İstanbul'da başta Valimiz Davut gül olmak üzere İçişleri Bakanımız ile iletişim halindeyiz. Yapılan istişareler neticesinde yarın ve Cuma günleri devlet ve vakıf üniversiteleri tatil edilmiştir" ifadelerini kullandı.

VALİLİK DUYURDU: KAMU KURUMLARINA İDARİ İZİN

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.