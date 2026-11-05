SON DAKİKA... İstanbul’da organize suç çetesi çökertildi! Kundaklama ve kurşunlama olayına karışan 9 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye ve Beylikdüzü'nde meydana gelen kurşunlama ve kundaklama olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, 9 Ekim'de Ümraniye'de faaliyet gösteren bir medikal firmasının motosikletli 2 şüpheli tarafından silahla kurşunlandığı, 12 Ekim'de ise Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait TIR ve dorselerin kundaklandığı belirlendi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında her iki olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 4 Kasım'da Sultangazi ve Ümraniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.