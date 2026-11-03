Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İstanbul'da trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı
Giriş Tarihi: 03.11.2026 17:59 Son Güncelleme: 03.11.2026 18:15

SON DAKİKA | İstanbul'da trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı

Son dakika haberleri... İstanbul'da mesai çıkış saati, Galatasaray'ın 20.45'te başlayacak olan Şampiyonlar Ligi maçı ve sağanak yağışın etkisi ile trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB'den elde edilen verilere göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü. İşte sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar ve son trafik durumu...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | İstanbul’da trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat: Yoğunluk yüzde 90’a dayandı
  • ABONE OL

Megakent İstanbul'da akşam saatlerinde ulaşım çilesi tavan yaptı. Günün son saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışa, akşam 20.45'te başlayacak Galatasaray Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının stadyum hareketliliği ve iş çıkış trafiği eklenince kentin ana arterlerinde araçlar durma noktasına geldi.

İBB VERİLERİ AÇIKLADI: YÜZDE 89'A ULAŞTI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'ndan elde edilen son verilere göre kent genelindeki trafik kilitlenme oranı yüzde 89 seviyesine ulaştı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri ile TEM ve D-100 kara yolunun kilit noktasındaki arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bahçelievler, Merter, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda, Firuzköy, Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Büyükdere Caddesi'nin Zincirlikuyu ile Levent arasındaki bölümünde, Kennedy Caddesi'nin Avrasya Tüneli istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

RAMS PARK ÇEVRESİNDE TRAFİK KİLİTLENDİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımıyla karşılaşacağı RAMS Park ve çevresinde de araçlar güçlükle seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Kuzey Çevre Otoyolu'nda ise Çekmeköy'de başlayan araç yoğunluğu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

D-100 kara yolunda Kadıköy ile Ataşehir, TEM Otoyolu'nda Ataşehir ile Sultanbeyli arasında da araçlar güçlükle ilerliyor. Otoyolun Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu Ataşehir'den başlıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL #GALATASARAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | İstanbul'da trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA