SON DAKİKA | İstanbul’da trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat: Yoğunluk yüzde 90’a dayandı

Megakent İstanbul'da akşam saatlerinde ulaşım çilesi tavan yaptı. Günün son saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışa, akşam 20.45'te başlayacak Galatasaray Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının stadyum hareketliliği ve iş çıkış trafiği eklenince kentin ana arterlerinde araçlar durma noktasına geldi.

İBB VERİLERİ AÇIKLADI: YÜZDE 89'A ULAŞTI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'ndan elde edilen son verilere göre kent genelindeki trafik kilitlenme oranı yüzde 89 seviyesine ulaştı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri ile TEM ve D-100 kara yolunun kilit noktasındaki arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.