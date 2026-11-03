SON DAKİKA | İstanbul’da trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat: Yoğunluk yüzde 90’a dayandı

Megakent İstanbul'da akşam saatlerinde ulaşım çilesi tavan yaptı. Günün son saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışa, akşam 20.45'te başlayacak Galatasaray Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının stadyum hareketliliği ve iş çıkış trafiği eklenince kentin ana arterlerinde araçlar durma noktasına geldi.
İBB VERİLERİ AÇIKLADI: YÜZDE 89'A ULAŞTI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'ndan elde edilen son verilere göre kent genelindeki trafik kilitlenme oranı yüzde 89 seviyesine ulaştı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri ile TEM ve D-100 kara yolunun kilit noktasındaki arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bahçelievler, Merter, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TEM Otoyolu'nda, Firuzköy, Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
Büyükdere Caddesi'nin Zincirlikuyu ile Levent arasındaki bölümünde, Kennedy Caddesi'nin Avrasya Tüneli istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
RAMS PARK ÇEVRESİNDE TRAFİK KİLİTLENDİ
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımıyla karşılaşacağı RAMS Park ve çevresinde de araçlar güçlükle seyrediyor.
Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafik yoğunluğu gözleniyor.
Kuzey Çevre Otoyolu'nda ise Çekmeköy'de başlayan araç yoğunluğu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.
D-100 kara yolunda Kadıköy ile Ataşehir, TEM Otoyolu'nda Ataşehir ile Sultanbeyli arasında da araçlar güçlükle ilerliyor. Otoyolun Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu Ataşehir'den başlıyor.