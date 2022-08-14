Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA İzmir'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 14 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 14.8.2022 06:57 Son Güncelleme: 14.8.2022 07:01

SON DAKİKA İzmir'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 14 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından İzmir’de Kuşadası Körfezi’nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, bölge halkında tedirginliğe neden olurken "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar, şiddetli İzmir depremi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İzmir depremi kaç şiddetinde? İşte 14 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

SON DAKİKA İzmir’de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 14 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika depremini duyurdu! AFAD verilerine göre, İzmir Kuşadası Körfezi'nde saat 06.24'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7.00 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, İzmir ve çevre illerde yaşayan vatandaşların endişelenmesine neden oldu. İzmir depremi sonrası paniğe kapılanlar, ''Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 14 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve İzmir depreminin ayrıntıları...

AFAD SON DAKİKA || İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM!

AFAD verilerine göre; İzmir'de Kuşadası Körfezi'nde saat 06:24'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Detaylar şu şekilde:

Büyüklük : 5.0 (Mw)

Yer : Kusadasi Korfezi, 1.96 km. Menderes (Izmir)

Tarih-Saat : 14.08.2022, 06:24:23 TSİ

Enlem : 37.9651 N

Boylam : 27.1761 E

Derinlik : 7.00 km

SON DEPREMLER LİSTESİ 14 AĞUSTOS 2022 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.08.14 06:40:38  37.9793   27.1498        3.2      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 06:38:06  37.9795   27.1595       11.8      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 06:37:05  37.9820   27.1502        1.0      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 06:35:15  38.0117   27.2350        6.5      -.-  2.0  -.-   GOLOVA-MENDERES (IZMIR)                           İlksel
2022.08.14 06:30:20  37.9933   27.1690        4.6      -.-  2.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 06:24:22  37.9748   27.2008        7.6      -.-  4.9  4.7   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 06:18:48  37.9753   27.1850       10.7      -.-  3.8  3.9   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.14 05:37:46  36.6960   31.2225       24.8      -.-  1.9  -.-   SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                   İlksel
2022.08.14 05:21:58  38.7445   27.8007        9.6      -.-  2.3  -.-   KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)                     İlksel
2022.08.14 05:12:34  37.5317   38.8400        5.1      -.-  1.5  -.-   ASAGIKULUNCE-HILVAN (SANLIURFA)                   İlksel
2022.08.14 05:11:19  37.2353   28.2857        5.0      -.-  1.0  -.-   AKCAOVA-(MUGLA)                                   İlksel
2022.08.14 03:25:57  36.9855   26.5980        7.7      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2022.08.14 03:08:24  39.6115   41.2168        8.0      -.-  1.4  -.-   TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM)                         İlksel
2022.08.14 02:43:03  37.4865   36.9932        6.1      -.-  1.3  -.-   KARACASU-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2022.08.14 02:30:29  38.9863   30.2265        5.0      -.-  2.2  -.-   AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA)                       İlksel
2022.08.14 01:26:17  38.9040   27.2757        9.8      -.-  2.7  -.-   PINARKOY-(MANISA)                                 İlksel
2022.08.14 01:12:24  34.9275   24.2468        5.0      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.08.14 00:47:44  37.8285   26.5390        7.4      -.-  1.9  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2022.08.14 00:06:09  36.4638   29.5680       25.7      -.-  2.6  -.-   YUVACIK-KAS (ANTALYA)                             İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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SON DAKİKA İzmir'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 14 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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