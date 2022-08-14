SON DAKİKA İzmir’de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 14 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika depremini duyurdu! AFAD verilerine göre, İzmir Kuşadası Körfezi'nde saat 06.24'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7.00 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, İzmir ve çevre illerde yaşayan vatandaşların endişelenmesine neden oldu. İzmir depremi sonrası paniğe kapılanlar, ''Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 14 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve İzmir depreminin ayrıntıları...