SON DAKİKA İzmir’de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 14 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika depremini duyurdu! AFAD verilerine göre, İzmir Kuşadası Körfezi'nde saat 06.24'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7.00 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, İzmir ve çevre illerde yaşayan vatandaşların endişelenmesine neden oldu. İzmir depremi sonrası paniğe kapılanlar, ''Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 14 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve İzmir depreminin ayrıntıları...
AFAD verilerine göre; İzmir'de Kuşadası Körfezi'nde saat 06:24'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Detaylar şu şekilde:
Büyüklük : 5.0 (Mw)
Yer : Kusadasi Korfezi, 1.96 km. Menderes (Izmir)
Tarih-Saat : 14.08.2022, 06:24:23 TSİ
Enlem : 37.9651 N
Boylam : 27.1761 E
Derinlik : 7.00 km
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.08.14 06:40:38 37.9793 27.1498 3.2 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 06:38:06 37.9795 27.1595 11.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 06:37:05 37.9820 27.1502 1.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 06:35:15 38.0117 27.2350 6.5 -.- 2.0 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel 2022.08.14 06:30:20 37.9933 27.1690 4.6 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 06:24:22 37.9748 27.2008 7.6 -.- 4.9 4.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 06:18:48 37.9753 27.1850 10.7 -.- 3.8 3.9 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 05:37:46 36.6960 31.2225 24.8 -.- 1.9 -.- SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel 2022.08.14 05:21:58 38.7445 27.8007 9.6 -.- 2.3 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel 2022.08.14 05:12:34 37.5317 38.8400 5.1 -.- 1.5 -.- ASAGIKULUNCE-HILVAN (SANLIURFA) İlksel 2022.08.14 05:11:19 37.2353 28.2857 5.0 -.- 1.0 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel 2022.08.14 03:25:57 36.9855 26.5980 7.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2022.08.14 03:08:24 39.6115 41.2168 8.0 -.- 1.4 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel 2022.08.14 02:43:03 37.4865 36.9932 6.1 -.- 1.3 -.- KARACASU-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2022.08.14 02:30:29 38.9863 30.2265 5.0 -.- 2.2 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel 2022.08.14 01:26:17 38.9040 27.2757 9.8 -.- 2.7 -.- PINARKOY-(MANISA) İlksel 2022.08.14 01:12:24 34.9275 24.2468 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.08.14 00:47:44 37.8285 26.5390 7.4 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.14 00:06:09 36.4638 29.5680 25.7 -.- 2.6 -.- YUVACIK-KAS (ANTALYA) İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ