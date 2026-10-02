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Giriş Tarihi: 2.10.2026 11:39 Son Güncelleme: 2.10.2026 11:49

SON DAKİKA… İzmir’de Yeni Partililer birbirine girdi! Buca’daki İlçe Başkanlığı seçimi savaş alanına döndü…

SON DAKİKA… İzmir’de YENİ Parti Buca İlçe Başkanlığı için ön seçim yapıldı. Ancak seçim sırasında aday destekçileri arasında tartışma çıktı! Yeni Partililer birbirine girerken ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı.

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İHA Yaşam
SON DAKİKA… İzmir’de Yeni Partililer birbirine girdi! Buca’daki İlçe Başkanlığı seçimi savaş alanına döndü…
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YENİ Parti Buca İlçe Başkanlığı için Suat Bulut ile Hüseyin Duyan'ın yarıştığı ön seçimde oy verme işlemleri tamamlandı.

Sandıkların kapanmasıyla birlikte başlayan oy sayımı sırasında iki adayın destekçileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü sataşmaların kısa sürede büyümesi üzerine salonda arbede yaşandı.

Yükselen tansiyon karşısında salonda bulunan partililer ve güvenlik güçleri duruma anında müdahale etti.

İzmir'de YENİ Parti'liler birbirine girdi! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video

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Araya giren emniyet mensupları ve partililerin çabasıyla taraflar ayrılırken, olay sonrası salondaki güvenlik önlemleri artırıldı.

#İZMİR #BUCA #YENİ PARTİ

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SON DAKİKA… İzmir’de Yeni Partililer birbirine girdi! Buca’daki İlçe Başkanlığı seçimi savaş alanına döndü…
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