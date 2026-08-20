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Giriş Tarihi: 20.08.2026 16:12

SON DAKİKA... İzmir'deki operasyonda şoke eden manzara! Binlerce ilaç ele geçirildi: Piyasa değeri 11 milyon TL!

SON DAKİKA... İzmir'de gümrük kaçağı steroid etken maddeli ilaçlara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda piyasa değeri yaklaşık 11 milyon 248 bin lira olan binlerce kaçak ilaç ve üretim malzemesi yakalandı. Özellikle kas geliştirme amacıyla bilinçsizce tüketilen kaçak ilaçların ticaretini yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

İHA
SON DAKİKA... İzmir’deki operasyonda şoke eden manzara! Binlerce ilaç ele geçirildi: Piyasa değeri 11 milyon TL!
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını doğrudan tehdit eden gümrük kaçağı steroid etken madde içeren ilaçların ticareti ve sevkiyatını önlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yürütülen çalışmalar ve teknik takipler sonucunda, yasa dışı yollarla elde edilen ve merdiven altı tesislerde ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazırlanan sahte ilaçların izi sürüldü. Haklarında suç tespiti yapılan şahıslara yönelik Karabağlar ve Buca ilçelerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Toplam 8 ikamet, 1 depo, 1 iş yeri ve 2 araçta yapılan detaylı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 11 milyon 248 bin Türk lirası olduğu değerlendirilen 92 bin 604 adet steroid etken madde içeren hap ve flakon ile 15 bin adet etiket ve şişe gibi imalat malzemesi bulundu.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

#KARABAĞLAR #İZMİR #BUCA #İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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SON DAKİKA... İzmir'deki operasyonda şoke eden manzara! Binlerce ilaç ele geçirildi: Piyasa değeri 11 milyon TL!
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