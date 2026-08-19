SON DAKİKA | Kağıthane’de yangın paniği: Binanın çatısı alevlere teslim oldu!

SON DAKİKA | Yangın, saat 11.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Binadan yükselen yoğun dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle tahliye edilen binadakiler kısa süreli panik yaşadı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör