Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kargo grubu eski solisti Koray Candemir'in annesi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 7.4.2022 16:09 Son Güncelleme: 7.4.2022 16:28

Son dakika: Kargo grubu eski solisti Koray Candemir'in annesi hayatını kaybetti!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Kargo grubu eski solisti Koray Candemir’in annesi hayatını kaybetti!

Son dakika bilgisine göre Kargo grubu solisti olarak ünlenen sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy’de apartmanın dokuzuncu katından düşerek hayatını kaybetti. Candemir'in evin pencere camlarını silerken düştüğü belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi... Ünlü sanatçı Koray Candemir'in acı günü. Sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de apartmanın dokuzuncu katından düşerek hayatını kaybetti.

DOKUZUNCU KATTAN DÜŞTÜ

İstanbul Kadıköy'de Kargo grubu solisti Sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı 18 katlı binanın 9.katında evinin camını sildiği esnada düşerek hayatını kaybetti.

ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Candemir'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ÜNLÜ SANATÇI YIKILDI

Olay, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan bir sitede öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir (81) yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında yaşadığı dairenin camını sildiği esnada düşerek hayatını kaybetti.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Candemir'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kargo grubu eski solisti Koray Candemir'in annesi hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA