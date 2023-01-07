SON DAKİKA! Kars’ta otel çatısı çöktü: Yaralılar var

Son dakika haberi... Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen "Sarıkamış şehitlerini anma töreni"nde kullanılan platformun tavanı çöktü. Çöken çatının altında kalanlar olduğu öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda hafif yaralanan 10 kişi, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

VALİ ÖKSÜZ'DEN AÇIKLAMA

Kars Valisi Türker Öksüz, gazetecilere, otelin tavanının çökmesi sonucu yaralıların olduğunu belirterek, "İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Biz ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Şu an hastanemizde 10 kişi var. Önemli problemi olan yok. Tedavileri devam ediyor." diye konuştu.