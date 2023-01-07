Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Kars'ta otel çatısı çöktü: Yaralılar var
Giriş Tarihi: 7.1.2023 18:58 Son Güncelleme: 7.1.2023 19:27

SON DAKİKA! Kars'ta otel çatısı çöktü: Yaralılar var

Son dakika haberi: Kars’a bağlı Sarıkamış’ta bir otelin tavanı çöktü. Kars Valisi Türker Öksüz, olayda 10 kişinin yaralandığını belirtirken, "Hayati tehlikesi olan yok" dedi.

BEDİR ALTUNOK BEDİR ALTUNOK
SON DAKİKA! Kars’ta otel çatısı çöktü: Yaralılar var

Son dakika haberi... Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen "Sarıkamış şehitlerini anma töreni"nde kullanılan platformun tavanı çöktü. Çöken çatının altında kalanlar olduğu öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda hafif yaralanan 10 kişi, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

VALİ ÖKSÜZ'DEN AÇIKLAMA

Kars Valisi Türker Öksüz, gazetecilere, otelin tavanının çökmesi sonucu yaralıların olduğunu belirterek, "İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Biz ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Şu an hastanemizde 10 kişi var. Önemli problemi olan yok. Tedavileri devam ediyor." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

6'lı masada aday yok bakanlık dağılımı var: Fatih Portakal 'kulis' diyerek açıkladı: Kim nereyi istiyor?
Türkiye’nin Suriye açılımı dünya gündeminde! Bloomberg’den flaş analiz: Türkiye YPG’ye karşı zafer kazanacak!
Acıklı güldürü
'Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?' CHP'li trollerin iddiası bakanlığın verileriyle çürüdü
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Antalya'da 6'lı masayı topa tuttu, resti çekti: YAPAMAYACAKSINIZ!
6'lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz aldı? CHP'li Sevigen o ismi açıkladı!
SON DAKİKA: 2. el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum'dan orta gelir konut projesi açıklaması
Bunların sistemi
Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun ilginç metro diyaloğu! 'Durma işi nasıl oluyor?'
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Kars'ta otel çatısı çöktü: Yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA