SON DAKİKA… Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni detay! Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Bayram Özbek üç maymunu oynadı…

Yaklaşık 15 ay önce tahliye oldum. Hali hazırda verilen cezanın koşullu salıverilmesini geçirmekteyim. Bana sormuş olduğunuz Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizinin senaryosunu kesinlikle ben kaleme almadım. Herhangi bir senaryoya da müdahalede bulunmadım yönlendirme yapmadım. Bu dizinin yapımcılarını yönetmenlerini ve senaristlerini tanımam. Pana Film yetkilileri ile herhangi bir iletişim aracıyla ya da yüz yüze olarak kesinlikle görüşmedim. Onlar da beni zaten tanımazlar. Benim bu konu ile ilgili diyeceklerim bundan ibarettir." dedi.