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Giriş Tarihi: 2.10.2026 14:18 Son Güncelleme: 2.10.2026 14:37

SON DAKİKA… Kayıp Büşra bebek soruşturmasında kan donduran iddia! Kardeşlerin ifadesi yeniden alındı: Meğer diğer çocuğunu da balkondan atmış…

SON DAKİKA… Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin sır dolu kaybına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamazken kardeşlerinin ifadesine yeniden başvuruldu. Kardeşler daha önce verdikleri ifadeyi değiştirirken babanın başka bir çocuğunu da balkondan attığı iddia edildi. İşte detaylar…

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Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Yaşam
SON DAKİKA… Kayıp Büşra bebek soruşturmasında kan donduran iddia! Kardeşlerin ifadesi yeniden alındı: Meğer diğer çocuğunu da balkondan atmış…
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Diyarbakır'dan, Divriği ilçesi Göndüren köyü İncidere Yaylası'na mevsimlik besicilik için gelen Balıkçı ailesi, 10 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 11 aylık kızları Büşra'nın çadırda uyurken kaybolduğunu ihbar etti. Arazide yapılan aramalarda bebeğe ait giysiler bulunurken, jandarmanın derinleştirdiği sorguda anne Elif Balıkçı önce eşinin borçları nedeniyle bebeği para karşılığı sattığını iddia etti, ardından ifadesini değiştirerek, "Kızımı kocam öldürdü, cenazesini taşlık araziye bıraktı" dedi. Çiftin devlet korumasına alınan diğer 4 çocuğu ise 'Mavi kazaklı Mehmet' isimli bir kişinin bebeği arabayla Diyarbakır'a götürdüğünü öne sürdü. Bu iddia üzerine Diyarbakır'da yakalanan Mehmet K. HTS kayıtlarında bağ bulunamayınca adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANNE VE BABA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Şüphelilerden baba Yusuf Balıkçı (41) ve Elif Balıkçı (27), 'Çocuk altsoyu kasten öldürme' suçundan, görümce Rahime Budak, görümcenin oğlu Özcan Budak, amca Mehmet Resul Balıkçı ve akraba Mihtad Balıkçı, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ile 'Suçluyu kayırma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'MAVİ KAZAKLI MEHMET' SERBEST BIRAKILDI

Çiftin devlet koruması altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirilen diğer 4 çocuğu, uzmanlar ve sosyologlar eşliğinde dinlendi. Çocukların, "Babamızın borcu vardı. O gece çadıra gelen mavi kazaklı Mehmet isimli kişi Büşra'yı battaniyeye sarıp Diyarbakır'a götürmek üzere arabayla aldı" beyanı ve fotoğraf üzerinden teşhis yapması üzerine Mehmet K., gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden Mehmet K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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BÜŞRA BEBEĞİN İZİ SÜRÜLÜYOR

Komando timleri, jandarma asayiş, AFAD ve UMKE ekiplerinin yayladaki arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Yapay zeka destekli İHA'lar, dronlar ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda ekipler, yabani hayvanların da görüldüğü bölgede zorlu arazi şartlarına rağmen Büşra bebeğe ait iz arıyor.

BİR BAŞKA ÇOCUĞUNU DA BALKONDAN ATMIŞ

Soruşturma derinleştikçe, 'Çocuk altsoyu kasten öldürme' suçundan tutuklanan Yusuf Balıkçı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Diyarbakır'da yapılan soruşturmalarda Balıkçı'nın geçmişte çocuklarına ve eşine sık sık şiddet uyguladığı, başka bir çocuğunu 2'nci katın balkonundan attığı iddia edildi.

'BABAM ANNEME ŞİDDET UYGULARKEN BÜŞRA ÖLDÜ'

Bu arada soruşturma kapsamında çocukların yeniden ifadelerine başvuruldu. Çocukların anlatımlarına göre, olay günü Yusuf Balıkçı, Büşra bebeği kucağında olan Elif Balıkçı'ya şiddet uyguladı. Babanın sert darbeleriyle anne, kucağındaki Büşra bebekle birlikte yere düşerek baygınlık geçirdi. Bu sırada ağır darbe alan Büşra bebeğin hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Çocukların ifadelerinden yola çıkan ekiplerin, Büşra bebeğin ölümünün ardından cesedin, yabani hayvanların da sıkça görüldüğü bölgede açık araziye bırakılmış olabileceği üzerinde durduğu belirtildi.

TUTUKLU 6 KİŞİNİN TEKRAR İFADESİ ALINACAK

İddialar ve şiddet bulguları üzerine, cezaevinde tutuklu bulunan Elif Balıkçı, Yusuf Balıkçı ve akrabaları dahil olmak üzere 6 kişiyle yeniden görüşme gerçekleştirilecek. Şüphelilerin çapraz sorgu yöntemiyle yeni ifadelerinin alınması planlanıyor. Adli Tıp Kurumu'na gönderilen bebek giysilerindeki mikroskobik biyolojik bulguların sonucu beklenirken, soruşturma çok yönlü sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DİYARBAKIR

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SON DAKİKA… Kayıp Büşra bebek soruşturmasında kan donduran iddia! Kardeşlerin ifadesi yeniden alındı: Meğer diğer çocuğunu da balkondan atmış…
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