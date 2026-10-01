SON DAKİKA… Kayıp Elif Merve Yılmaz dosyasında itiraf gibi ifade: Evime kan izleriyle geldiler…

KAN LEKELERİYLE GELDİLER, BAGAJDAN KAZMA KÜREK ÇIKTI

Tuğba İpek İfadesinde, "Evde büyük kızım, Babam hacı İpek ve onun Suriyeli eşi vardı. 'Baba bu kayıp kıza ne oldu sen bir şey biliyor musun' dedim. Babam Hacı İpek, 2021 yılının kış mevsiminde bir tarihte kendi oturduğu kiralık apartman dairesine kardeşim Mikail ve sevgilisi Ceyda'nın geldiğini söyledi. İkisi de çok panik ve sinirliymiş. Saçları, üstleri dağınık ve ellerinde bir kaç yerlerinde kan lekesi varmış. Babam Hacı İpek Mikail'e sormuş, 'ne oldu size ne bu haliniz? ' Mikail ise babama "çok soru sorma dışarda araba var onu temizlet" demiş. Babam Hacı İpek, gidip arabayı görmüş araba çamur içindeymiş ve bagajında kazma kürek varmış. Arabayı babam Hacı İpek temizlettirmiş. Babam Hacı İpek, kardeşim Mikail'e 'nereden geliyorsunuz?' diye sormuş, Mikail de babama 'karıştırma, bir şey sorma' gibilerinden cevap vermiş" ifadelerini kullandı.

MİKAİL İLE SEVGİLİSİ CEYDA'NIN EVİME KAN İZLERİYLE GELDİĞİ OLAY, BU O OLAY"

Babası Hacı İpek'in, olay gerçekleştiği zaman Merve'yi tanımadığını ve kaybolduğunu bilmediğini ifade eden Tuğba İpek, "Ama sonra bu kızın kaybını duyunca bu olayı hatırladı ve ellerini dizine vurarak, 'o zaman oğlum Mikail ile sevgilisi Ceyda'nın evime kan izleriyle geldiği olay, bu o olay' dedi. Şu an babamın onlarla ortak olduğunu düşünmüyorum. Lakin babam olay sonrası Mikail'in anlatımlarını biliyor. Eğer bunları anlatmazsa suç onun da üstüne kalacak ve tutuklanacak. Babam bu bildiği olayı anlatsın, herkes cezasını çeksin" dedi.