SON DAKİKA… Kayıp Elif Merve Yılmaz dosyasında itiraf gibi ifade: Evime kan izleriyle geldiler…

SON DAKİKA… Ankara Mamak'ta yaşayan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz, 25 Ocak 2021'de evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Aradan geçen yıllarda dosyanın merkezine Merve'nin kaybolmadan önce görüştüğü arkadaş çevresi girdi. Bu çevrede Mikail İpek, kız arkadaşı Ceyda ile Bahar ve Bilge'nin isimleri öne çıktı. Merve'nin annesi Esin Yılmaz, kızının bu kişilerle yakın olduğunu ve grubun "konumculuk" olarak adlandırılan yöntemle erkeklerden para aldığını iddia etti.
İddiaya göre genç kızlar, erkeklerle sosyal medya ve farklı iletişim kanalları üzerinden iletişim kurup belirlenen adreslere gidiyor, burada para alıyordu. Mikail İpek'in ise bu çevrede erkeklerden alınan paraların toplandığı kişi olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Mikail bu suçlamaları kabul etmezken, kız arkadaşı Ceyda'nın daha önceki anlatımlarında Mikail'in kendisini ve Elif Merve'yi bu işlere yönlendirdiğini söylediği öne sürüldü. Merve'nin kaybolduğu gün de bir taksiyle belirli bir adrese götürüldüğü, taksici Ersin Solak'ın genç kızı bıraktığı ve ardından bir daha genç kızdan haber alınamadığı öğrenildi.
OĞLUMUN VE BENİM BU İŞLERLE ALAKAMIZ YOK
Bu iddialar üzerine hem Mikail İpek hem de babası Hacı İpek, söz konusu faaliyetlerle herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını savundu. Oğlu Mikail'in bu işlerle herhangi bir bağlantısının olmadığını belirten Hacı İpek daha önce yaptığı açıklamalarda, oğlundan uzun süre ayrı yaşadığını ve bu nedenle Mikail'in ne yaptığından her zaman haberdar olmadığını söyledi. İpek, Mikail'in geçimini araç, arsa ve ev alım-satımıyla sağladığını belirtirken, iddialar karşısında "Benim onlarla işim olmadı" diyerek kendisinin de söz konusu işlerle bağlantısının bulunmadığını savundu.
DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI
İddiaların odağındaki Hacı İpek'in kızı, Mikail İpek'in ise kardeşi olan Tuğba İpek, yaşanan gelişmelerin ardından bir televizyon kanalında dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Tuğba, babasına yönelik "Baba, itiraf et, hapse girme" ifadelerini kullandı.
SABAH TUĞBA İPEK'İN İFADESİNE ULAŞTI
Canlı yayında ypılan çağrının ardından SABAH, Tuğba İpek'in Merve Yılmaz dosyası ile ilgili emniyete verdiği ifadeye ulaştı. Tuğba İpek, ifadesinde Elif Merve Yılmaz'ı doğrudan tanımadığını, ancak Ceyda ve çevresindeki kızlardan adını duyduğunu belirtti. Merve'nin kaybolduğunu öğrendikten sonra ne olduğunu merak ettiğini söyleyen Tuğba İpek, bir süre sonra babası Hacı İpek ile kendi evinde yaptıkları konuşmayı anlattı.
KAN LEKELERİYLE GELDİLER, BAGAJDAN KAZMA KÜREK ÇIKTI
Tuğba İpek İfadesinde, "Evde büyük kızım, Babam hacı İpek ve onun Suriyeli eşi vardı. 'Baba bu kayıp kıza ne oldu sen bir şey biliyor musun' dedim. Babam Hacı İpek, 2021 yılının kış mevsiminde bir tarihte kendi oturduğu kiralık apartman dairesine kardeşim Mikail ve sevgilisi Ceyda'nın geldiğini söyledi. İkisi de çok panik ve sinirliymiş. Saçları, üstleri dağınık ve ellerinde bir kaç yerlerinde kan lekesi varmış. Babam Hacı İpek Mikail'e sormuş, 'ne oldu size ne bu haliniz? ' Mikail ise babama "çok soru sorma dışarda araba var onu temizlet" demiş. Babam Hacı İpek, gidip arabayı görmüş araba çamur içindeymiş ve bagajında kazma kürek varmış. Arabayı babam Hacı İpek temizlettirmiş. Babam Hacı İpek, kardeşim Mikail'e 'nereden geliyorsunuz?' diye sormuş, Mikail de babama 'karıştırma, bir şey sorma' gibilerinden cevap vermiş" ifadelerini kullandı.
MİKAİL İLE SEVGİLİSİ CEYDA'NIN EVİME KAN İZLERİYLE GELDİĞİ OLAY, BU O OLAY"
Babası Hacı İpek'in, olay gerçekleştiği zaman Merve'yi tanımadığını ve kaybolduğunu bilmediğini ifade eden Tuğba İpek, "Ama sonra bu kızın kaybını duyunca bu olayı hatırladı ve ellerini dizine vurarak, 'o zaman oğlum Mikail ile sevgilisi Ceyda'nın evime kan izleriyle geldiği olay, bu o olay' dedi. Şu an babamın onlarla ortak olduğunu düşünmüyorum. Lakin babam olay sonrası Mikail'in anlatımlarını biliyor. Eğer bunları anlatmazsa suç onun da üstüne kalacak ve tutuklanacak. Babam bu bildiği olayı anlatsın, herkes cezasını çeksin" dedi.