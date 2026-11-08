Haberler Yaşam Haberleri Son dakika Kayseri depremi! Yahyalı'da deprem kaç büyüklüğünde oldu?
Giriş Tarihi: 08.11.2026 21:11

Son dakika Kayseri depremi! Yahyalı'da deprem kaç büyüklüğünde oldu?

Kayseri'de meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yahyalı ilçesinde kaydedilen 3.2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından vatandaşlar depremle ilgili detayları araştırmaya başladı. Kayseri depremi sonrası sarsıntının merkez üssü, derinliği ve hissedildiği bölgeler merak konusu oldu.

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Son dakika Kayseri depremi! Yahyalı’da deprem kaç büyüklüğünde oldu?
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Son dakika deprem haberleri arasında Kayseri'den gelen sarsıntı da yer aldı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son deprem verilerine çevrildi.

Son dakika Kayseri depremi! Yahyalı’da deprem kaç büyüklüğünde oldu?

KAYSERİ YAHYALI'DA 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.49'da kaydedilen sarsıntı, kent merkezinde de hissedildi. Depremin ardından Kayseri Valiliği açıklama yaparken, bölgede saha tarama çalışmalarının sürdüğü ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Son dakika Kayseri depremi! Yahyalı’da deprem kaç büyüklüğünde oldu?

KAYSERİ VALİLİĞİNDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kayseri Valiliği, Yahyalı ilçesinde meydana gelen depremin ardından açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığı ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Yahyalı ilçesinde bu akşam saat 19.49'da 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından tüm ekiplerimiz tarafından başlatılan saha tarama çalışmaları devam etmekte olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır."

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Son dakika Kayseri depremi! Yahyalı’da deprem kaç büyüklüğünde oldu?

DEPREM SONRASI SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kayseri Valiliğinin açıklamasına göre, deprem sonrası ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, saha tarama çalışmalarından gelecek yeni bilgiler takip ediliyor.

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Son dakika Kayseri depremi! Yahyalı'da deprem kaç büyüklüğünde oldu?
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