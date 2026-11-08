Son dakika Kayseri depremi! Yahyalı’da deprem kaç büyüklüğünde oldu?

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.49'da kaydedilen sarsıntı, kent merkezinde de hissedildi. Depremin ardından Kayseri Valiliği açıklama yaparken, bölgede saha tarama çalışmalarının sürdüğü ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
Kayseri Valiliği, Yahyalı ilçesinde meydana gelen depremin ardından açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığı ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Yahyalı ilçesinde bu akşam saat 19.49'da 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından tüm ekiplerimiz tarafından başlatılan saha tarama çalışmaları devam etmekte olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır."
Kayseri Valiliğinin açıklamasına göre, deprem sonrası ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, saha tarama çalışmalarından gelecek yeni bilgiler takip ediliyor.