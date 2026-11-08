Son dakika Kayseri depremi! Yahyalı’da deprem kaç büyüklüğünde oldu?

KAYSERİ VALİLİĞİNDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kayseri Valiliği, Yahyalı ilçesinde meydana gelen depremin ardından açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığı ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Yahyalı ilçesinde bu akşam saat 19.49'da 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından tüm ekiplerimiz tarafından başlatılan saha tarama çalışmaları devam etmekte olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır."