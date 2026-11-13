SON DAKİKA… Kelebekler Vadisi cinayetinde cani kocaya tahliye! Acılı aile SABAH’a konuştu: Bu kararla ailecek yıkıldık!

ACILI AĞABEY SABAH'A KONUŞTU

Semra Aysal'ın acılı ağabeyi Naim Yolcu, karar ile ilgili SABAH'a konuştu. Naim Yolcu, "Kararı dün gece sosyal medyadan öğrendik. Şok olduk. Gece sinirden uyuyamadık. Kız kardeşimin, karnındaki bebeğin katili şu an elini kolunu sallayarak geziyor. Yerel mahkeme suçlu bulundu. İstinaf suçlu buldu. Sonra kararı Yargıtay onadı. Ancak katil 6 yıl tahliye oldu. Ailece yıkıldık" dedi.

"TUTUKLANMASI İÇİN UÇURUMDAN ATARKEN VİDEOSU MU OLMASI LAZIM?"

Yolcu, "Biz daha ne yapalım. Bütün delilleri bulduk. Katilin filmlerdeki gibi uçurumdan atarken videosunu mu çekilmiş olması lazım. Bir tane değil, bir sürü delil vardı. Sonuç olarak bir bedende iki can gitti. Bu kişinin hiç mi kabahati yok, hiç mi suçu yok. Sadece biz değil Türkiye insanlık yıkıldı. Adalet vicdanları rahatlatmak içindir ama bu kararla vicdanımızı kanattı, vicdanımızı sızlattı. Avukatımızla görüştük. Anayasa mahkemesine usul yanlışlığı yönünde itiraz edilebiliyormuş. Karara itiraz etme şansımız olursa itiraz edeceğiz. Hukuki yönden hakkımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.