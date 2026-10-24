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Giriş Tarihi: 24.10.2026 09:00 Son Güncelleme: 24.10.2026 09:13

SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e 7 gün süre! 5 milyon 100 bin lirayı iade edin yoksa…

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında şimdi de para kavgası başladı! CHP Meclis Grubu bütçesinde bulunan 5 milyonu aşkın paranın, Yeni Parti’nin kuruluşundan bir gün önce usulsüz yollarla aktarıldığı ortaya çıktı! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e 7 gün süre verdi ve “Ödeme yapılmazsa suç duyurusunda bulunacağız” çağrısı yaptı.

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MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM Yaşam
SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e 7 gün süre! 5 milyon 100 bin lirayı iade edin yoksa…
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SON DAKİKA... Yeni Parti kurulmadan bir gün önce Özgür Özel'in, "CHP Grup Başkanı" sıfatını kullanarak bankaya talimat yazısı yazdığı ortaya çıkmış, bu yazıda daha önce yapılan aidat ödemelerinin tüm milletvekillerine geri ödenmesini talep ettiği görülmüştü.

5 MİLYON LİRALIK 'BAĞIŞ' TRANSFERİ!

Geri ödenen söz konusu paralar, daha sonra "bağış" kisvesi altında Yeni Parti'ye aktarılmıştı. Toplamda 5 milyon lirayı aştığı öne sürülen para transferinde birçok milletvekilinin imzasının usulsüz olarak ve kendilerinden habersiz şekilde kullanıldığı da iddia edilmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 7 GÜN SÜRE!

İki parti arasındaki büyük krize ilişkin CHP'den yeni hamle geldi. Yeni Parti'ye geçen tüm milletvekillerine ihtar yazısı gönderen CHP yönetimi, parti kasasından alınan paraların 7 gün içerisinde iadesini talep etti.

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İhtar yazısında, milletvekillerine gönderilen paraların hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını da özellikle vurgulandı. Geri ödemelerin yapılmaması halinde Yeni Parti kanadına icra takibi ve dava açılacak.

"AHLAKİ DEĞİL" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu da önceki gün yaptığı açıklamada, ortaya çıkan durumun ahlaki olmadığını, milletvekillerine yazı yazarak paranın iadesini talep ettiklerini ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, "CHP'nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı. Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik" bilgisini paylaşmıştı.

#KEMAL KILIÇDAROĞLU #YENİ PARTİ #ÖZGÜR ÖZEL #CUMHURİYET HALK PARTİSİ #CHP

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