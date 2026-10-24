SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e 7 gün süre! 5 milyon 100 bin lirayı iade edin yoksa…

"AHLAKİ DEĞİL" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu da önceki gün yaptığı açıklamada, ortaya çıkan durumun ahlaki olmadığını, milletvekillerine yazı yazarak paranın iadesini talep ettiklerini ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, "CHP'nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı. Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik" bilgisini paylaşmıştı.