SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e 7 gün süre! 5 milyon 100 bin lirayı iade edin yoksa…

SON DAKİKA... Yeni Parti kurulmadan bir gün önce Özgür Özel'in, "CHP Grup Başkanı" sıfatını kullanarak bankaya talimat yazısı yazdığı ortaya çıkmış, bu yazıda daha önce yapılan aidat ödemelerinin tüm milletvekillerine geri ödenmesini talep ettiği görülmüştü.
5 MİLYON LİRALIK 'BAĞIŞ' TRANSFERİ!
Geri ödenen söz konusu paralar, daha sonra "bağış" kisvesi altında Yeni Parti'ye aktarılmıştı. Toplamda 5 milyon lirayı aştığı öne sürülen para transferinde birçok milletvekilinin imzasının usulsüz olarak ve kendilerinden habersiz şekilde kullanıldığı da iddia edilmişti.
İhtar yazısında, milletvekillerine gönderilen paraların hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını da özellikle vurgulandı. Geri ödemelerin yapılmaması halinde Yeni Parti kanadına icra takibi ve dava açılacak.
"AHLAKİ DEĞİL" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ
Kılıçdaroğlu da önceki gün yaptığı açıklamada, ortaya çıkan durumun ahlaki olmadığını, milletvekillerine yazı yazarak paranın iadesini talep ettiklerini ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, "CHP'nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı. Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik" bilgisini paylaşmıştı.