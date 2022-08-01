SON DAKİKA: "Kiralık Katil” sitesi engellendi!

Son dakika haberleri... "Adam Kaçırma, Adam Yaralama, İnfaz ve Kara Para Aklama" gibi birçok suçla ilgili katalogların bulunduğu site hakkında İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından inceleme başlatılmış ve soruşturma açılmıştı.

Sitede "Cinayet" başta olmak üzere bazı şiddet içerikli fotoğrafların da kullanıldığı belirlenirken, sitenin domaininin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Site yapılan şikâyetlerin ardından Erzurum 1. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellendi.