Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: "Kiralık Katil” sitesi engellendi!
Giriş Tarihi: 1.8.2022 20:54 Son Güncelleme: 1.8.2022 21:05

SON DAKİKA: "Kiralık Katil” sitesi engellendi!

Son dakika bilgisine göre "Kiralık Katil" tutmak için ve “Cinayet, Yaralama, Kara Para Aklama ve Adam Kaçırma” başta olmak üzere çok sayıda farklı suç için ilanların verildiği internet sitesi erişime engellendi. Suçlara göre tarifelerin de oluşturulduğu sitede "Türkiye'de adam öldürme için taban fiyat 7.500 dolar olarak belirlenmiştir" yazarken, site Erzurum 1. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellendi.

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
SON DAKİKA: Kiralık Katil” sitesi engellendi!

Son dakika haberleri... "Adam Kaçırma, Adam Yaralama, İnfaz ve Kara Para Aklama" gibi birçok suçla ilgili katalogların bulunduğu site hakkında İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından inceleme başlatılmış ve soruşturma açılmıştı.

Sitede "Cinayet" başta olmak üzere bazı şiddet içerikli fotoğrafların da kullanıldığı belirlenirken, sitenin domaininin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
Site yapılan şikâyetlerin ardından Erzurum 1. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellendi.

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SON DAKİKA: "Kiralık Katil” sitesi engellendi!
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