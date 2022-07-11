Son dakika: Kırgızistan Tanrı Dağı'nda (Tian Shan) çığ böyle geldi! Şoke eden görüntüler

Son dakika haberleri... Kırgızistan'da Tian Shan dağında tura katılan turistler çığın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.
TURİSTLER ÇIĞA YAKALANDI!
Kırgızistan'da Tian Shan dağında yürüyüş yapan 1 ABD vatandaşı ile 9 İngiliz turist, Kırgızistan'da çığa yakalandı.
Harry Shimmin adlı turistlerden biri çığ anını kayıt altına aldı.
Kırgızistan'da çığın düşüş anı kamerada | Video
5 DAKİKA İLE HAYATTA KALDILAR
Çığın altında kalmaktan son anda kurtulan Shimmin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, sadece 5 dakika ile hayatta kaldıklarını söyleyerek, gruptaki herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu yalnızca 1 kişinin hafif yaralı olduğunu belirtti.