Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kırgızistan Tanrı Dağı'nda (Tian Shan) çığ böyle geldi! Şoke eden görüntüler
Giriş Tarihi: 11.7.2022 17:54 Son Güncelleme: 11.7.2022 18:12

Son dakika: Kırgızistan Tanrı Dağı'nda (Tian Shan) çığ böyle geldi! Şoke eden görüntüler

Son dakika görüntüleri Kırgızistan'ın Tian Shan (Tanrı Dağı) bölgesinden geldi. Tura katılan turistler çığın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı. Sadece 5 dakika ile hayatta kalan turistler o anları anlattı.

Son dakika: Kırgızistan Tanrı Dağı’nda Tian Shan çığ böyle geldi! Şoke eden görüntüler

Son dakika haberleri... Kırgızistan'da Tian Shan dağında tura katılan turistler çığın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

TURİSTLER ÇIĞA YAKALANDI!
Kırgızistan'da Tian Shan dağında yürüyüş yapan 1 ABD vatandaşı ile 9 İngiliz turist, Kırgızistan'da çığa yakalandı.

Harry Shimmin adlı turistlerden biri çığ anını kayıt altına aldı.

Kırgızistan'da çığın düşüş anı kamerada | Video

5 DAKİKA İLE HAYATTA KALDILAR

Çığın altında kalmaktan son anda kurtulan Shimmin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, sadece 5 dakika ile hayatta kaldıklarını söyleyerek, gruptaki herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu yalnızca 1 kişinin hafif yaralı olduğunu belirtti.

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Son dakika: Kırgızistan Tanrı Dağı'nda (Tian Shan) çığ böyle geldi! Şoke eden görüntüler
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