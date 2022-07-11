Son dakika: Kırgızistan Tanrı Dağı'nda (Tian Shan) çığ böyle geldi! Şoke eden görüntüler

Harry Shimmin adlı turistlerden biri çığ anını kayıt altına aldı.

Kırgızistan'da çığın düşüş anı kamerada | Video

5 DAKİKA İLE HAYATTA KALDILAR

Çığın altında kalmaktan son anda kurtulan Shimmin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, sadece 5 dakika ile hayatta kaldıklarını söyleyerek, gruptaki herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu yalnızca 1 kişinin hafif yaralı olduğunu belirtti.