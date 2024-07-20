Son dakika: Konak’taki elektrik faciasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin korkunç ihmali!

"YERALTINDAN DUMANLAR ÇIKIYOR"

Ayrıca "GDZ Elektrik tarafından olay mahallinde yapılan çalışma araştırıldığında; 09.01.2024 tarihinde, Şirketimize vatandaşlar tarafından bir ihbar gelmiş olup, "Yeraltı kablolarından duman çıkıyor." notuyla yapılan ihbara, ekiplerimiz tarafından hızlı şekilde müdahale edilerek kaza yaşanan kablodan farklı bir kabloda fermuarlı ek (ve muf) ile onarım işlemi yapılmıştır. Yapılan onarıma ilişkin bilgi ve belgeler; elektronik kayıt, ses kaydı, tespit fotoğrafı ve kesinti kayıtlarında yer almaktadır. Bu bilgiler Cumhuriyet Savcılığına sunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.