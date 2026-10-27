SON DAKİKA… Kurgu kazalarla 25 milyonluk vurgun! 17 sigorta şirketini böyle dolandırdılar: ‘Kiralık sürücü’ kullanmışlar!

17 SİGORTA ŞİRKETİNİ DOLANDIRDILAR

Yaklaşık 4 yıl süren teknik ve fiziki takipte şebeke üyelerinin, bu dönemde 76 trafik kazası kurguladığını, birlikte hareket ettikleri eksperlerin de yardımıyla 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiğini belirledi. Kimlikleri tespit edilen 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli Kocaeli, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Çankırı'da operasyon başlatan polis, 20 Ekim'de çok sayıda adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda aralarında sigorta acentesi sahibi ve çalışanları, eksperler, kaportacıların da bulunduğu 86 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 2 kişinin cezaevinde olduğu belirtildi.