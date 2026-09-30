SON DAKİKA… Lüks araçlar, özel jetler, yatlar… Fon soruşturmasında son durum! 56 şüpheli tutuklandı… Melis Sütşurup hakkında yakalama kararı!

MASAK RAPORLARINDA ARAÇ, JET VE YAT DETAYLARI

MASAK raporunda, Muhammed Yarız adına kayıtlı 5 aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde 4 kişiye devredildiği belirtildi. Toplam piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon TL olarak değerlendirilen araçlar için Yarız'ın hesabına "Taşıt Satış Bedeli" açıklamasıyla toplam 26 bin 280 TL yatırıldığı tespit edildi. Raporda, araçların değerine uygun bir tahsilat bulunmadığı ve devirlerin malvarlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla yapılmış olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedildi.

4 araca el konulurken 1 aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Araçların şase ve motor numaralarında tahrifat bulunup bulunmadığının belirlenmesi için teknik inceleme yapılması da istendi.

Ayrıca Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli yata el konuldu. Jetler ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL olduğu değerlendirildi.

MASAK tarafından ayrıca Hedef Yatırım Bankası'nın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote'un muhabirlik hesabına göndermek istediği yaklaşık 2 milyar TL'lik işlem durduruldu. "Swap" olarak bildirilen işlem kapsamında karşılık gösterilen dövizin hesaba geçmediği, tutarın ileri tarihli taahhüt niteliğinde olduğunun BDDK ile yapılan görüşmelerde anlaşıldığı belirtildi.