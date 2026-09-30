SON DAKİKA… Lüks araçlar, özel jetler, yatlar… Fon soruşturmasında son durum! 56 şüpheli tutuklandı… Melis Sütşurup hakkında yakalama kararı!

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın tutuklanmasıyla başlayan adli süreçte 4 operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 56'ya yükselirken, SPK kararıyla 131 fon; Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işleme kapatıldı. Soruşturma çerçevesinde şüphelilere ait özel jet, yat ve çok sayıda lüks araca el konuldu.
Soruşturma, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bazı hisselerde portföy yönetim şirketleri ve fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı. Başsavcılık tarafından hazırlanan yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları meydana geldiği ve söz konusu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.
SORUŞTURMANIN ÇIKIŞ NOKTASI
Soruşturma kapsamında, ilgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında artışa neden olduğu ve bu artışın fonların değerlerinin yükselmesini sağladığı değerlendirmesine yer verildi. Savcılık yazısında, fon sahipleri tarafından alınan hisselerin daha sonra fonlara satıldığı, bu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerinde artış meydana geldiğinin öne sürüldüğü belirtildi. Söz konusu eylemlerin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.
İLK TUTUKLAMA VE OPERASYONLAR
Soruşturmanın ilk aşamasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Katılımevim, Gündoğdu ve Destek Faktoring pay piyasalarındaki işlemler nedeniyle 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli Denetleme Raporu'nda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ payında piyasa dolandırıcılığı yapıldığına ilişkin tespitlere yer verildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, Muhammed Yarız'ın babası Celal Yarız'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
TERA VE PUSULA YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI
Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin ile Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.
Ardından aralarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özkan ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun'un da bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Celal Yarız ve Nihat Kırmızı da yer aldı.
TERA PORTFÖY ESKİ GENEL MÜDÜRÜ ALPER ÖZTÜRKALPER ÖZTÜRK'ÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Tutuklanan Alper Öztürk, ifadesinde Vişne Madencilik ve Destek Faktoring halka arzlarında fon yöneticiliğinin "sadece kağıt üzerinde formaliteden ibaret" olduğunu savundu. Tera Portföy Yönetim Şirketinde çalışan sayısının 4 olduğunu ve asgari portföy yöneticisi bulundurma zorunluluğu nedeniyle kendisinin yönetici olarak gösterildiğini belirten Öztürk, alımların fiilen diğer yönetici Ayşegül Kaya tarafından yapıldığını söyledi. Öztürk, kararların "hakim ortağın üst yöneticilerinin" iradesini yansıttığını savundu.
Halka arz sonrasında ilgili hisselerde işlem inisiyatifinin olmadığını belirten Öztürk, SPK'nın Vişne işlemleri nedeniyle şirketten savunma istemesinin ardından portföy yöneticiliği görevlerinden ayrıldığını anlattı.
MASAK RAPORLARINDA ARAÇ, JET VE YAT DETAYLARI
MASAK raporunda, Muhammed Yarız adına kayıtlı 5 aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde 4 kişiye devredildiği belirtildi. Toplam piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon TL olarak değerlendirilen araçlar için Yarız'ın hesabına "Taşıt Satış Bedeli" açıklamasıyla toplam 26 bin 280 TL yatırıldığı tespit edildi. Raporda, araçların değerine uygun bir tahsilat bulunmadığı ve devirlerin malvarlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla yapılmış olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedildi.
4 araca el konulurken 1 aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Araçların şase ve motor numaralarında tahrifat bulunup bulunmadığının belirlenmesi için teknik inceleme yapılması da istendi.
Ayrıca Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli yata el konuldu. Jetler ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL olduğu değerlendirildi.
MASAK tarafından ayrıca Hedef Yatırım Bankası'nın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote'un muhabirlik hesabına göndermek istediği yaklaşık 2 milyar TL'lik işlem durduruldu. "Swap" olarak bildirilen işlem kapsamında karşılık gösterilen dövizin hesaba geçmediği, tutarın ileri tarihli taahhüt niteliğinde olduğunun BDDK ile yapılan görüşmelerde anlaşıldığı belirtildi.
KİLİMCİ'NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 19 KİŞİ TUTUKLANDI
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal da yer aldı.
Bu aşamada soruşturma kapsamında 69 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 26 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bir şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu, 11 şüphelinin ise firari durumda olduğu bildirilmişti.
3. DALGA OPERASYONDA 5 TUTUKLAMA
Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunan ve daha önce haklarında adli işlem yapılmayan 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Katılımevim Tasarruf Finansman İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce'nin ise firari olarak arandığı belirtildi.
Sistemde toplam 12 kişinin hesabının tespit edildiği soruşturmada, adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden Pusula Otomotiv Filo Kiralama Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Satın Alma Yöneticisi Engin Geylan, MİEM Yapı Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf, Kerem Lafçı ve Cem Gürkan Alpay tutuklandı. Diğer 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
4. DALGA OPERASYONDA 10 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM
Destek Faktoring ve Özata Denizcilik yönetim kurullarında bulunan 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 8'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Ataseven olduğu belirtildi.
26 Eylül 2026'da Karadağ'a çıktığı tespit edilen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı'nın Türkiye'ye dönerek adli makamlara teslim olduğu bildirildi. Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt'ün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.
106 KİŞİ VE KURULUŞ İÇİN MALVARLIĞI TEDBİRİ
Başsavcılık tarafından 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Gerçek kişiler ile bunların eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları hakkında devir, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemleri öncesinde Başsavcılığın görüşünün alınması istendi. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması ile listedeki kişilere ait taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi talimatı verildi.
SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda 131 fon TEFAS'ta alım ve satım işlemlerine kapatıldı. Daha sonra SPK'nın yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda firmalara ve kişilere uygulanan malvarlığı ve para hareketlerine ilişkin tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.
MELİS SANDAL VE CİHAN SÜTŞURUP HAKKINDA KARAR
Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve iki şüphelinin tüm malvarlıklarına el konuldu. Daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. İki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
11 MİLYAR TL'Yİ ÇEKMİŞ!
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal, fon soruşturması başlamadan önce 11 milyar 126 milyon 528 bin lirasını çekip Dubai'ye taşındı. Mustafa Sandal'ın da aynı günlerde Dubai'de oturum izni almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.
AYRI SORUŞTURMADA AZTEK İNCELEMESİ
Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında ise "@HECTORAS58" isimli sosyal medya hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında AZTEK payına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Soruşturmanın ilk aşamasında 11 şüpheli gözaltına alınırken, daha sonra gözaltı sayısı 13'e çıkmış ve 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TUTUKLU SAYISI 56'YA ULAŞTI
Son operasyonlarla birlikte fon soruşturmasında tutuklu sayısı 56'ya ulaştı. 29 Eylül'de Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf'ın tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 56 oldu. Soruşturma kapsamında mali hareketler, şirketler arasındaki para transferleri ve bağlantılı malvarlıklarına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmada adı geçen kişiler hakkındaki suçlamalara ilişkin nihai değerlendirme yargılama sürecinde yapılacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sermaye piyasası ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan, toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan 5 lüks villaya el konuldu. Soruşturma dosyasında yer alan taşınmazlara yönelik incelemelerde, villaların güncel piyasa değerlerinin toplamının yaklaşık 23 ila 24,5 milyon dolar arasında olduğu değerlendirildi. Soruşturma kapsamında villaların yalnızca mevcut mülkiyet durumları değil, geçmiş yıllardaki devir ve satış işlemleri de araştırmaya dahil edildi. Taşınmazların kimler tarafından ve hangi süreçlerle edinildiği incelenirken, mülkiyet değişiklikleri ile soruşturma konusu mali hareketler arasındaki bağlantılar da inceleme altına alındı.
VİLLALARIN DEVİR GEÇMİŞLERİ İNCELENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporların incelenmesi sonucunda, yüksek tutarlı üçüncü kişi transferleri, yurt dışına gönderimler, yatırım kuruluşları arasındaki mali hareketler ile yakın tarihli taşınır ve taşınmaz satışlarının, soruşturma konusu suçlardan elde edilen malvarlığı değerlerinin devredilmesi ve malvarlığının azaltılmasına yönelik işlemler bakımından kuvvetli şüphe oluşturduğu değerlendirildi.
BEYKOZ ACARKENT'TE BULUNAN VİLLALARIN TAPU KAYITLARI ARAŞTIRILDI
Yapılan incelemede bir villanın Muhammed Yarız tarafından 27 Şubat 2026 tarihinde Mehmet Bozdağ'dan devralındığı, 9 Eylül 2026 tarihinde ise Bolkan Bekçi'ye devredildiği ve halen Bolkan Bekçi adına kayıtlı olduğu belirlendi.
Başka bir villanın Enis Bulut tarafından 17 Aralık 2025 tarihinde Serdar Arslaner'den devralındığı ve halen Enis Bulut adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Bir diğer villanın Ömer Bedir Çetinel tarafından 25 Aralık 2025 tarihinde Efes Milletlerarası Nakliyat Anonim Şirketi'nden devralındığı ve halen Çetinel adına kayıtlı olduğu belirlendi. Söz konusu villalardan birinin ise Pusula İnvest Gayrimenkul Anonim Şirketi tarafından 6 Ağustos 2025 tarihinde Yeliz Işık'tan devralındığı ve halen şirket adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Ayrıca villanın da Esra Alkış tarafından 10 Şubat 2025 tarihinde Esra Özmen'den devralındığı, 17 Temmuz 2025 tarihinde ise KL Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi'ne devredildiği ve halen şirket adına kayıtlı olduğu belirlendi.
VİLLALAR BOŞ VE TADİLAT HALİNDE ÇIKTI
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince villaların bulunduğu Acarkent Sitesi'nde de inceleme yapıldı.
Saat 16.08 sıralarında kontrol edilen villanın tadilat aşamasında olduğu ve içerisinde herhangi bir kişinin ikamet etmediği belirlendi. Yine bir diğer villanın da tadilat aşamasında olduğu ve boş bulunduğu tespit edildi.
Aynı gün içinde kontrol edilen villanın dış kapısının tahta bir levhayla kapatıldığı, araç giriş kısmından yapılan incelemede tadilat aşamasında olduğu ve içerisinde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Kontrol edilen başka bir villanın ise boş olduğu, cam bölmelerden dışarıdan yapılan incelemede içerisinde herhangi bir eşya bulunmadığı görüldü. Villada herhangi bir kişinin ikamet etmediği tespit edildi.
VİLLALARA YAKLAŞIK 23-24,5 MİLYON DOLAR DEĞER BİÇİLDİ
Soruşturma kapsamında 5 villanın değerinin belirlenmesi için Acarkent Sitesi içerisindeki emlak satış ofislerinden bilgi alındı. Buna göre söz konusu villaların sırayla 8-8,5 milyon dolar, 3-3,5 milyon dolar, 5 milyon dolar, 4 milyon dolar, ise 3-3,5 milyon dolar değerinde olabileceği bilgisine ulaşıldı.
Bildirilen yaklaşık değerlerin toplamının 23-24,5 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Ancak söz konusu rakamların kesin değer olmadığı, villaların konumu, yüzölçümü, emsal satışları ve fiziki özelliklerinin tam olarak belirlenebilmesi için bilirkişi incelemesi gerektiği kaydedildi. Site yönetiminde villaların geçmiş satışlarına ilişkin emsal satış belgeleri ile kira bedellerini gösteren belgelerin bulunmadığı da bildirildi.
SAVCILIK EL KOYMA TALEBİNDE BULUNDU
Savcılık, Muhammed Yarız'ın daha önce üzerine kayıtlı bulunan ve daha sonra Bolkan Bekçi'ye devredilen A2 numaralı villa ile Serdar Turhan ve Mehmet Salih Turhan'ın yetkilisi olduğu Bainbridge Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki taşınmazın da aralarında bulunduğu malvarlığı değerlerine el konulmasını talep etti. Soruşturma kapsamında taşınmazların suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin devredilmesi veya malvarlığının azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirilerek el koyma tedbirine konu edildiği belirtildi.