Son dakika: Malatya’da cinayet: 2 ölü, 2 yaralı

Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, polis memuru olduğu öğrenilen şüpheli Murat B. kiraya verdikleri kasap dükkanına gelerek Abdullah Çay ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı silahla etrafa ateş açan Murat B. 4 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdullah ve Şeref Çay'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Anne Remziye Çay'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırgan Murat B., olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı.