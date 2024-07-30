Son dakika: Malatya’da cinayet: 2 ölü, 2 yaralı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdullah ve Şeref Çay'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Anne Remziye Çay'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırgan Murat B., olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı.