Son dakika | Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden bir maganda daha yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerini öven ve ailesini tehdit eden magandalarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya bir kişinin daha yakalandığını açıkladı ve, "Dün yakalanan 5 şüpheli birlikte toplamda 6 şüpheli yakalanmıştır." dedi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K. Y. isimli şahsın GÜMÜŞHANE'de olduğu belirlenmiş;

İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Gümüşhane'de yakalanmıştır.

Dün yakalanan 5 şüpheli birlikte toplamda 6 şüpheli yakalanmıştır.

Kamuoyu saygıyla duyurulur.