SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den ağlatan doğum günü mesajı

SON DAKİKA… Türkiye'nin konuştuğu olay, 24 Ocak'ta saat 08.30 sıralarında İstanbul Kadıköy'deki Tarihi Salı Pazarı'nda yaşandı. 14 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için gittiği bit pazarında hiç tanımadığı U.B. ile B.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
"DEŞERİM SENİ" DEYİP BIÇAKLADI!
15 ve 16 yaşlarında olan U.B. ile B.B. Mattia'ya "Deşerim seni" diyerek saldırdı. 6 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mattia Ahmet, 15 gün boyunca yaşam savaşı verdi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AİLEYE TEHDİT MESAJI, MEZARA SALDIRI!
Duruşma öncesi Minguzzi Ailesi'ne saldırganların yakınları tarafından tehdit mesajlarının atıldığı ortaya çıktı. Öte yandan mahkemenin yapıldığı gün ise Mattia Ahmet'in İstanbul Bahçelievler'de bulunan mezarı saldırıya uğradı. Savcılık, her iki olayla ilgili de soruşturma başlatırken, tehdit mesajları atan ve mezara saldıran şüpheliler gözaltına alınıp tutuklandı.
DOSYA ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ KAPSAMINA ALINDI
Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından ailesi tehdit edilmiş, genç çocuğun annesi Yasemin Minguzzi'ye gönderilen mesajlar, toplumda büyük tepki uyandırmıştı. Tehdit sonrası yapılan operasyonda aileyi tehdit eden 4'ü çocuk 5 şüpheli tutuklanmıştı. Savcılık, Minguzzi ailesine yönelik tehditte bulunan çocuklar ile cinayeti işleyen 2 çocuk arasında bağlantı tespit edilince bu soruşturma, "Organize Suç Örgütü" kapsamına alındı.
BUGÜN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI…
Tüm Türkiye Mattia Ahmet için ailesinin başlattığı hukuk mücadelesini yakından takip ederken yürek yakan bir detay ortaya çıktı. Öyle ki arkadaşıyla gittiği parkta hayattan kopartılan Mattia Ahmet yaşasaydı, bugün tam da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 15'inci yaşını kutlayacaktı.
ANNE MİNGUZZİ'DEN AĞLATAN MESAJ
Evladına duyduğu özlemi her fırsatta gözyaşlarıyla dile getiren anne Yasemin Minguzzi'nin sosyal medyadan yayınladığı mesaj, Türkiye'yi ağlattı: Anneciğim, çiçeğim, sürmelim, Yusuf yüzlüm… Seni bu saatlerde dünyaya getirdim. Melektin, melek oldun. Ben bugün seni kaykay parkında anacağım ama sen cennetinde 15. Yaş gününü kutlayacaktın. Rabbim vakti geldiğinde beni senin yanına almayı nasip etsin. Seni çok seviyorum canım oğlum. Mis kokulu çiçeğin anneciğin Yasemin.