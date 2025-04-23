SON DAKİKA… Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den ağlatan doğum günü mesajı

ANNE MİNGUZZİ'DEN AĞLATAN MESAJ

Evladına duyduğu özlemi her fırsatta gözyaşlarıyla dile getiren anne Yasemin Minguzzi'nin sosyal medyadan yayınladığı mesaj, Türkiye'yi ağlattı: Anneciğim, çiçeğim, sürmelim, Yusuf yüzlüm… Seni bu saatlerde dünyaya getirdim. Melektin, melek oldun. Ben bugün seni kaykay parkında anacağım ama sen cennetinde 15. Yaş gününü kutlayacaktın. Rabbim vakti geldiğinde beni senin yanına almayı nasip etsin. Seni çok seviyorum canım oğlum. Mis kokulu çiçeğin anneciğin Yasemin.