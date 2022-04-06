Son dakika: MEB devreye girdi! Öğretmene izdivaç skandalına soruşturma

"BİRÇOĞUNUN ÖĞRETMEN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Bakanlık müfettişlerince yapılan ilk incelemelere göre instagram hesabındaki üyelerin birçoğunun öğretmen olmadığı bilgisine ulaşıldı.



Geçtiğimiz günlerde sosyal medya uygulaması İnstagram üzerinden evlenmek veya partner bulmak isteyen öğretmenlerin tanıştırma amacıyla kurulduğu iddia edilen yaklaşık 20 bin takipçili 'öğretmenler.cift' hesabı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. SABAH'ın edindiği son dakika bilgisine göre paylaşımı yapılan kişilerin birçoğunun öğretmen olmadığı ortaya çıkarıldı. Hesap hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunması bekleniyor.