SON DAKİKA... Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında şoke eden ifadeler! Tanık hakemler konuştu: İşte tehdit kumpas ve sahtecilik skandalı!

SON DAKİKA... Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturmasında, Türk futbolunu sarsacak tanık ve müşteki ifadeleri ortaya çıktı. Üst klasman hakemleri ve gözlemcilerinin emniyette verdikleri ifadeler; "8 Mart Operasyonu"nun perde arkasını, HTS ve ses kaydı şantaj iddialarını, otel otomasyon verileriyle özel hayatın ihlali girişimlerini, yazılı sınavlarda evrakta sahtecilik iddialarını ve UEFA davetlerinin engellenmesine varan skandalları gözler önüne serdi.

"8 MART OPERASYONU" VE 2024 İKİNCİ TASFİYE DALGASI

Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre, Türk futbolunda kırılma noktası 8 Mart 2022 tarihinde yaşandı. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK; Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Abdulkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Alper Ulusoy, Burak Şeker, Tugay Kaan Numanoğlu, Mert Güzenge ve Suat Arslanboğa'nın da aralarında bulunduğu Süper Lig hakem ve gözlemcilerini hiçbir somut gerekçe sunmadan kadro dışı bıraktı. Hakemlerin TFF Tahkim Kurulu'na açtığı davalar sonucunda kararlar hukuka aykırı bulunarak iptal edildi ve hakemler görevlerine iade edildi. Bu gelişmenin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevlerinden istifa etmek zorunda kaldı.

2024'TE AYNI İSİMLERLE İKİNCİ DALGA

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun TFF Başkanı seçilerek Ferhat Gündoğdu'yu Temmuz 2024'te yeniden MHK Başkanlığına getirmesinin ardından, 28 Ağustos 2024 tarihinde açıklanan klasman listeleriyle aynı hakem ve gözlemciler hiçbir performans, sınav veya disiplin cezası olmaksızın bir kez daha liste dışı bırakıldı. Hakemler, bu durumun bir "intikam operasyonu" olduğunu beyan etti.

"HTS KAYITLARI BENDE, KAFANI KOPARACAĞIM"

Müşteki ve tanık ifadelerinde en dikkat çeken kısımlardan biri, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere yönelik psikolojik baskı ve tehdit iddiaları oldu. Türkiye'nin en kıdemli FIFA Yardımcı Hakemi Kerem Ersoy, 29 Mart 2025 tarihinde Riva VAR Eğitim Odası'nda Ferhat Gündoğdu ile baş başa yaptığı görüşmeyi şu sözlerle aktardı:

"Ferhat Gündoğdu bana hitaben 'Kerem, senin hakemliğini bitirme aşamasındayım... Elimde babana ait HTS kayıtları ve sana ait ses kayıtları var. Senin fişini çekerim, kafanı koparacağım...' şeklinde söylemlerde bulundu. Bu iddiaların gerçek dışı olduğunu söylememe rağmen somut bir kanıt sunamadı." dedi.

"HEPİNİZİN HTS KAYITLARI BENDE"

Üst Klasman Gözlemcisi Alpaslan Dedeş ise Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere genel olarak "Hepinizin HTS kayıtları bende var, ona göre ayağınızı denk alın..." diyerek tehditkar bir dille baskı kurduğunu beyan etti.

OTEL KAYDI SKANDALI

Eski Hakem Ali Tuna'nın eşi Binnaz Tuna ile tanıklar Burak Şeker ve Süleyman Abay'ın ifadeleri, TFF ve MHK bünyesinde kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmeye çalışıldığını ortaya koydu. Binnaz Tuna, 2022 yılında polis memuru ve hakem olan eşi Ali Tuna evdeyken yaşanan telefon görüşmesine tanık olduğunu belirterek, MHK Üyesi Yunus Yıldırım'ın Ali Tuna'yı aradığını ifade etti. Yunus Yıldırım'ın, emniyet sistemlerini kullanarak kadın bir hakemin otel konaklama geçmişini kontrol etmesini ve kendisine bilgi vermesini istediği; Ali Tuna'nın ise bunun "özel hayatın gizliliğini ihlal ve ahlaksızlık" olacağını belirterek teklifi reddettiği kaydedildi. Ali Tuna'nın bu hukuka aykırı talebi reddetmesinin ardından sistematik olarak maç verilmediği, mobbinge uğradığı ve hakemlik kariyerinin sonlandırıldığı iddia edildi.

SINAV KAĞITLARINDA SAHTECİLİK VE ATAMA SİSTEMİNE MÜDAHALE

Soruşturma dosyasındaki ifadelerde, hakemlik sınavlarında ve maç atama sisteminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları da yer aldı. Hakem Burak Şeker ve Doç. Dr. Murat Erdoğan, hakem Ali Tuna'nın sakatlık sonrası girdiği yazılı sınavın ardından MHK tarafından "başarısız oldun" denilerek maç verilmediğini, ancak Ali Tuna sınav kağıdını incelemek istediğinde kendisine başka bir şahıs tarafından doldurulmuş sahte bir sınav kağıdı sunulduğunu öğrendiklerini beyan etti. Müşteki Emre Altun ifadesinde, TFF Hakem İşleri çalışanları Eren Acar ve Ali Tuna'nın Futbol Yönetim Sistemi (FYS) üzerindeki hakem puanlarına ve maç atamalarına müdahale ettiğini, kulüplerin ve yöneticilerin istekleri doğrultusunda atama listelerinin değiştirildiğini ileri sürdü.

"HAYALİ VAR KAYDI" KUMPASI

FIFA Hakemi Alper Ulusoy'un emniyete sunduğu belgeler ve ifadeler, hakemler üzerine kurulan kumpasları ve uluslararası alanda yaşanan engellemeleri gözler önüne serdi. Ferhat Gündoğdu yönetimindeki MHK'nin, hakem Özgüç Türkalp'i kullanarak eski hakem Tarık Ongun hakkında "yetkisi olmadığı halde başka maçın VAR kayıtlarını dinledi" şeklinde hayali bir senaryo ürettiği belirtildi. TFF Hukuk Müşavirliği ve VAR sağlayıcısı Hawk-Eye firması tarafından yapılan teknik ve LOG incelemelerinde, Tarık Ongun'un böyle bir eyleminin bulunmadığı kesinleşti ve dosya kapatıldı. Alper Ulusoy, Mayıs 2022'de UEFA tarafından Nyon'daki "UEFA VAR Kursu"na davet edildiğini, ancak Ferhat Gündoğdu MHK'sinin UEFA'ya başvurarak daveti iptal ettirdiğini belgeledi. UEFA Hakem Gelişim Asistanı Catalina Silva'dan gelen ve davetin TFF'nin talebiyle geri çekildiğini doğrulayan e-posta da soruşturma dosyasına sunuldu. MHK soruşturması kapsamında ifade veren hakem ve gözlemciler; görevlerini kötüye kullanan, mobbing uygulayan, evrakta sahtecilik yapan ve hakemlik kariyerlerini hukuka aykırı şekilde sonlandıran MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ilgili MHK üyelerinden davacı ve şikayetçi olduklarını bildirdi.