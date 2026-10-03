SON DAKİKA... Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında şoke eden ifadeler! Tanık hakemler konuştu: İşte tehdit kumpas ve sahtecilik skandalı!

"HTS KAYITLARI BENDE, KAFANI KOPARACAĞIM"

Müşteki ve tanık ifadelerinde en dikkat çeken kısımlardan biri, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere yönelik psikolojik baskı ve tehdit iddiaları oldu. Türkiye'nin en kıdemli FIFA Yardımcı Hakemi Kerem Ersoy, 29 Mart 2025 tarihinde Riva VAR Eğitim Odası'nda Ferhat Gündoğdu ile baş başa yaptığı görüşmeyi şu sözlerle aktardı:

"Ferhat Gündoğdu bana hitaben 'Kerem, senin hakemliğini bitirme aşamasındayım... Elimde babana ait HTS kayıtları ve sana ait ses kayıtları var. Senin fişini çekerim, kafanı koparacağım...' şeklinde söylemlerde bulundu. Bu iddiaların gerçek dışı olduğunu söylememe rağmen somut bir kanıt sunamadı." dedi.